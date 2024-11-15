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Туреччина планує рекордно збільшити частку вітчизняних джерел енергії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина планує рекордно збільшити частку вітчизняних джерел енергії
Туреччина змінює підходи до виробинцтва електроенергії
фото із відкритих джерел

Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини має на меті збільшити частку внутрішніх ресурсів у виробництві електроенергії 

В останні роки Туреччина активно просувається у напрямі енергетичної незалежності, роблячи значні інвестиції у розвиток національних енергетичних ресурсів. Згідно з новою програмою уряду, до 2028 року частка електроенергії, що виробляється з внутрішніх джерел, має становити 63%. Про це пише  Anadolu Ajansı.

Як зазначають у Міністерстві енергетики та природних ресурсів Туреччини, така амбітна мета зумовлена ​​бажанням знизити залежність країни від імпортованих енергоресурсів, що, у свою чергу, дозволить зміцнити національну економіку та забезпечити стабільність енергетичних постачань.

Беручи до уваги події у світовій енергетиці, відомство опублікувало Стратегічний план на 2024–2028 роки, що є стратегічною дорожньою картою, яка визначає ресурси та унікальні потреби Туреччини, а також визначає цілі, яких необхідно досягти для максимального задоволення цих потреб.

Згідно з планом, до 2028 року обсяг електроенергії, що виробляється, з внутрішніх ресурсів буде доведений до 270 млрд кіловат-годин щорічно, частка внутрішніх ресурсів у виробництві електроенергії буде збільшена до 63%, кількість сонячних електростанцій буде збільшена до 33%. За встановленою потужністю вітроенергетичні установки будуть збільшені до 19 300 мегават, а частка власних ресурсів у виробництві електроенергії збільшена до 4 800 мегават. Також планується ввести в експлуатацію мегаватну атомну енергетичну потужність для отримання електроенергії.

У програмі йдеться, що в даному контексті планується збільшити щоденний видобуток вітчизняної сирої нафти до 210 тис. барелів, природного газу – до 42,5 млн. кубічних метрів і потужності сховищ природного газу – до 12 млрд. кубометрів, а річний обсяг експорту корисних копалин – до $10 млрд.

На сьогоднішній день Туреччина вже досягла помітного прогресу у використанні відновлюваних джерел енергії, таких як гідроенергія, сонячна та вітрова енергія. Крім того, ведуться розробки у галузі вугільної промисловості, а також роботи з модернізації вугільних електростанцій з метою мінімізації їх шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Нагадаємо, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку. Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.

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Теги: Туреччина енергетика інвестиції альтернативна енергетика

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