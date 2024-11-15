Туреччина планує рекордно збільшити частку вітчизняних джерел енергії

Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини має на меті збільшити частку внутрішніх ресурсів у виробництві електроенергії

В останні роки Туреччина активно просувається у напрямі енергетичної незалежності, роблячи значні інвестиції у розвиток національних енергетичних ресурсів. Згідно з новою програмою уряду, до 2028 року частка електроенергії, що виробляється з внутрішніх джерел, має становити 63%. Про це пише Anadolu Ajansı.

Як зазначають у Міністерстві енергетики та природних ресурсів Туреччини, така амбітна мета зумовлена ​​бажанням знизити залежність країни від імпортованих енергоресурсів, що, у свою чергу, дозволить зміцнити національну економіку та забезпечити стабільність енергетичних постачань.

Беручи до уваги події у світовій енергетиці, відомство опублікувало Стратегічний план на 2024–2028 роки, що є стратегічною дорожньою картою, яка визначає ресурси та унікальні потреби Туреччини, а також визначає цілі, яких необхідно досягти для максимального задоволення цих потреб.

Згідно з планом, до 2028 року обсяг електроенергії, що виробляється, з внутрішніх ресурсів буде доведений до 270 млрд кіловат-годин щорічно, частка внутрішніх ресурсів у виробництві електроенергії буде збільшена до 63%, кількість сонячних електростанцій буде збільшена до 33%. За встановленою потужністю вітроенергетичні установки будуть збільшені до 19 300 мегават, а частка власних ресурсів у виробництві електроенергії збільшена до 4 800 мегават. Також планується ввести в експлуатацію мегаватну атомну енергетичну потужність для отримання електроенергії.

У програмі йдеться, що в даному контексті планується збільшити щоденний видобуток вітчизняної сирої нафти до 210 тис. барелів, природного газу – до 42,5 млн. кубічних метрів і потужності сховищ природного газу – до 12 млрд. кубометрів, а річний обсяг експорту корисних копалин – до $10 млрд.

На сьогоднішній день Туреччина вже досягла помітного прогресу у використанні відновлюваних джерел енергії, таких як гідроенергія, сонячна та вітрова енергія. Крім того, ведуться розробки у галузі вугільної промисловості, а також роботи з модернізації вугільних електростанцій з метою мінімізації їх шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Нагадаємо, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку. Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.