18 листопада в Одесі не працюватиме електротранспорт

В Одесі 18 листопада трамваї та тролейбуси не вийдуть на маршрути. Їх частково замінять автобусами, які місто отримало як гуманітарну допомогу. Про це в Телеграмі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«На жаль, 18 листопада міський електротранспорт не працюватиме», – заявив Геннадій Труханов.

Він зазначив, що у місті вже продумали варіанти альтернативного транспорту.

«Ми маємо гуманітарні автобуси, які не використовуються у звичайній роботі комунальних підприємств. Але ми вирішили, що за наявності водіїв випустимо ці автобуси на маршрути, а на час відновлення електропостачання перевезення будуть безкоштовними», – пояснив міський голова.

Щодо відновлення електрики, Труханов повідомив, що електропостачання поступово повертається до об'єктів критичної інфраструктури міста.

«У міру того, як системи заповнюються водою, ми підключаємо тепло в оселі одеситів. Проте, на жаль, поки що не всі забезпечені теплом і водою», – додав він.

В ДТЕК Одеські електромережі повідомили, наразі немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста.