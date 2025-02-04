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Галущенко пояснив, чи повернуться відключення світла через похолодання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Галущенко пояснив, чи повернуться відключення світла через похолодання
Глава Міненерго наголосив, що похолодання не має значного впливу на функціонування енергосистеми
фото з відкритих джерел

Енергосистема України суттєво пошкоджена після ворожих атак

Введення графіків відключень електроенергії залежать від наслідків російських атак на енергетичні об'єкти України. Про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначив Галущенко, похолодання не має значного впливу на функціонування енергосистеми.

«Єдине, що впливає це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Ми в неділю, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, яка буде відновлюватись, там ще треба час», – каже він.  

За словами міністра, зараз спостерігається суттєвий рівень пошкоджень. Тому він вважає, що тільки ворожі атаки на енергосистему по-справжньому можуть впливати на ситуацію. 

«За останні декілька днів насправді є багато пошкоджень. Ми не деталізуємо. В цілому система працює, сьогодні побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо. По країні там є певні тимчасові заходи у декількох областях, але це стосується промисловості. Тому система працює і я впевнений, що ми вийдемо з цього опалювального сезону переможцями», – каже він. 

Нагадаємо, в Україні триває відновлення пошкоджених енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цьогоріч планується відновити ще близько 3 ГВт потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення. У 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а у 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік.

Як відомо, в Україні станом на кінець 2024 року підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію. Міненерго запевняло, що до кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.

До слова, деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про наявність загрози застосування вимушених відключень світла цього тижня. Причиною цьому начебто мало стати похолодання. Однак, за словами представників компанії «Укренерго», інформація не відповідає дійсності.

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Теги: енергетика електроенергія Герман Галущенко Міненерго відключення світла

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