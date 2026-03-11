Головна Світ Економіка
Криза в Ормузькій протоці зіграла на руку Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран збільшив експорт нафти попри війну та кризу в Ормузькій протоці
фото з відкритих джерел

Поки більшість танкерів уникає небезпечного маршруту, іранську нафту перевозить тіньовий флот

Іран продовжує експортувати нафту через Ормузьку протоку і навіть збільшив обсяги поставок після початку війни. Це стало можливим через те, що більшість міжнародних судноплавних компаній уникають цього маршруту через ризик атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними аналітичної компанії Kpler, яка відстежує рух нафтових танкерів, з початку війни 28 лютого щонайменше сім суден завантажили іранську нафту біля узбережжя країни. Частина цих операцій відбулася навіть за межами Перської затоки.

Протягом останніх шести днів танкери перевозили в середньому приблизно 2,1 млн барелів іранської нафти на добу. Для порівняння, у лютому цей показник становив близько 2 млн барелів на день.

На відміну від Ірану, інші нафтовидобувні країни регіону стикаються з проблемами. Саудівська Аравія, Ірак та інші держави змушені скорочувати видобуток або шукати альтернативні маршрути транспортування.

Після початку бойових дій, коли США та Ізраїль розпочали повітряні удари, Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що може атакувати будь-яке судно, яке спробує пройти через Ормузьку протоку. Також Іран запускав ракети і безпілотники по нафтових об’єктах арабських країн у регіоні та попереджав про можливі атаки на танкери.

Через ці ризики більшість міжнародних судноплавних компаній вирішили не використовувати цей маршрут. Натомість перевезення іранської нафти здійснюють переважно судна так званого «тіньового флоту» – старі танкери, які часто застосовують для обходу санкцій. Значна частина цієї нафти спрямовується до Китаю.

За даними Lloyd’s List Intelligence, з початку війни Ормузьку протоку перетнули близько 15 суден. Більшість із них перевозили іранську нафту до Китаю та Індії. Деякі китайські танкери навіть повідомляють іранських військових про своє проходження через протоку.

Серед суден, які перевозили іранську нафту, був танкер Skywave, що завантажив нафту на острові Харг і зараз прямує до Китаю. Інший танкер – Cume – у лютому завантажив близько 2 млн барелів нафти і минулого тижня також пройшов через протоку. Судно Ping Shun, яке перебуває під санкціями, перевезло приблизно 600 тисяч барелів іранської нафти.

Попри це, проходження через протоку залишається небезпечним. За наявними даними, щонайменше два танкери «тіньового флоту» вже стали мішенями атак.

Нагадаємо, що Іран розмістив близько десятка морських мін у Ормузькій протоці, що може серйозно ускладнити відновлення судноплавства через один із найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та зрідженого газу.

США ціни війна нафта Іран

