Британія відправила на Близький Схід військових, які навчалися в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: defence-ua.com
До регіону вирушили дві групи британських військових
фото: defence-ua.com

Йдеться про солдатів 12-го полку Королівської артилерії – головного підрозділу британської армії з боротьби з безпілотниками

Велика Британія відправила на Близький Схід військових експертів з боротьби з безпілотниками, які раніше проходили навчання разом з українськими військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

За даними видання, ще у вівторок, 3 березня, до регіону направили першу групу військових. Очікується, що пізніше цього тижня туди вирушить ще більше британських солдатів. Йдеться про фахівців із боротьби з безпілотниками, які брали участь у навчаннях разом з українськими військовими та опановували новітні тактики протидії російським дронам.

Серед цих військових є солдати 12-го полку Королівської артилерії – головного підрозділу британської армії, який спеціалізується на боротьбі з безпілотними літальними апаратами. За інформацією джерел, направлення військових на Близький Схід відбулося на прохання кількох країн регіону.

Повідомляється, що до регіону вирушили дві групи британських військових. «Перша група – це британці, які мають досвід роботи в Україні та з українцями, і вони зможуть запропонувати спеціалізовані поради, зокрема щодо того, як вони можуть поєднувати зондування, попередження та націлювання на дрони», – повідомило джерело виданню.

Точне місце розташування бази, куди направили військових, не розголошується. Водночас джерела зазначають, що ширшого наказу про мобілізацію додаткових британських сил не видавали. Ймовірно, військові, яких направили до регіону, замінять солдатів, які вже перебувають у зоні операцій.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу формат «тихого обміну». Україна готова надати фахівців та дрони-перехоплювачі для захисту регіону від іранських «Шахедів». 

Суть такого обміну така: Україна просить передати дефіцитні зенітні ракети PAC-3, які є на озброєнні країн Близького Сходу, для захисту українських міст від балістики. А Київ готовий відрядити своїх найкращих операторів та інженерів протиповітряної оборони для навчання місцевих військових та допомоги у відбитті атак іранськими «Шахедами».

