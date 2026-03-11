Загроза іранських дронів: ФБР попередило Каліфорнію

Іран нібито мав намір провести раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів

ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії, що Іран може відповісти на атаки США запуском дронів по Західному узбережжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

«Нещодавно ми отримали інформацію, що на початку лютого 2026 року Іран нібито мав намір провести раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів з невідомого судна біля узбережжя США, зокрема проти невизначених цілей у Каліфорнії, у разі, якщо США завдадуть ударів по Ірану. Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, ціль або виконавців цієї ймовірної атаки», – йшлося в повідомленні.

Попередження пролунало саме в той момент, коли адміністрація Трампа розпочала свою триваючу атаку проти Ісламської Республіки. Іран відповів ударами безпілотників по цілях на всьому Близькому Сході.

В останні місяці американські розвідники також висловили занепокоєння з приводу розширення використання дронів мексиканськими наркокартелями та можливості використання цієї технології для атак на американські війська та персонал поблизу мексиканського кордону.

Хоча в попередженні ФБР не вказано, як і коли судна, що перевозять дрони для атак, можуть наблизитися до материкової частини США, представники розвідки вже давно стурбовані тим, що обладнання може бути заздалегідь розміщене – на суші або на кораблях у морі – на випадок, якщо Ізраїль або США завдадуть удару по Ірану.

Нагадаємо, Центральне командування США підтвердило знищення групи іранських військових кораблів поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки. Операція була проведена після того, як американська розвідка зафіксувала спроби Тегерана встановити мінні загородження на маршруті, через який транспортується п'ята частина світової нафти.

До слова, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників.