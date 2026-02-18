Головна Світ Політика
Axios: історичні байки Мединського завели переговори у глухий кут

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Axios: історичні байки Мединського завели переговори у глухий кут
Ключовим фактором стали заяви помічника Путіна, очільника російської делегації Володимира Мединського, які ускладнили подальший діалог
Мединський озвучив нові позиції, які вбили шанс на діалог

Мирні переговори в Женеві щодо припинення російсько-української війни знову зайшли в глухий кут через позицію російської сторони. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, пише «Главком».

Повідомляється, що ключовим фактором стали заяви помічника Путіна, очільника російської делегації Володимира Мединського, які ускладнили подальший діалог і фактично заблокували просування переговорів.

«Переговори в політичній групі в Женеві зайшли в глухий кут. Причиною стали позиції, які озвучив новий керівник російської делегації Володимир Мединський», – йдеться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.

Зеленський зазначив, що очільник російської делегації Володимир Мединський, як і диктатор Путін, схильний до дискусій про «історичні причини» війни, тоді як Україна зацікавлена в практичних результатах.

Варто зазначити, що призначення Мединського є суттєвою зміною у складі російської групи. Під час попередніх консультацій, які проходили в січні та на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі, сторону РФ представляли переважно кадрові військові та співробітники спецслужб.

До слова, російська влада повідомляла, що делегати працюватимуть за так званою «формулою Анкориджа».

Як повідомлялось, у вівторок, 17 лютого 2026 року, у Женеві стартував критично важливий дводенний раунд мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США.

Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

