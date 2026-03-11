Через війну в Ірані світ пішов на історичний крок

Світові запаси нафти відкриють, щоб стримати стрибок цін

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) домовилися випустити 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок через ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNBC.

Рішення ухвалили 32 країни, які входять до Міжнародного енергетичного агентства. Вони домовилися використати частину своїх стратегічних запасів нафти, щоб заспокоїти світовий ринок після скорочення поставок через війну навколо Ірану.

Коли саме ця нафта почне надходити на ринок, поки не вирішили. У МЕА пояснили, що кожна країна визначатиме час використання своїх резервів самостійно – залежно від ситуації.

Виконавчий директор агентства Фатіх Бірол заявив, що ситуація на нафтовому ринку зараз дуже складна, тому країни вирішили діяти разом і використати свої запаси.

Втім експерти зазначають, що навіть такий крок може лише частково покрити втрату поставок. До загострення конфлікту через Ормузьку протоку щодня транспортували близько 20 млн барелів нафти. Це один із найважливіших маршрутів для світового енергетичного ринку. Тому, на думку аналітиків, навіть швидке використання резервів не зможе повністю замінити ці обсяги.

Міжнародне енергетичне агентство – це організація, яка об’єднує розвинені країни та допомагає їм координувати дії у випадку енергетичних криз. До нього входять більшість держав Європи, а також США, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Загалом ці країни мають понад 1,2 млрд барелів стратегічних запасів нафти на випадок надзвичайних ситуацій. Ще близько 600 млн барелів становлять промислові резерви, які зберігають енергетичні компанії.

Подібний механізм уже застосовували у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді на ринок випустили 182 млн барелів нафти, щоб стабілізувати ціни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація має план дій на випадок подальшого зростання цін на нафту, яке відбулося на тлі війни з Іраном.