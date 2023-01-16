Ембарго поставок дизелю із РФ. Європа вже знайшла альтернативу

Закупівля європейськими трейдерами російського дизельного палива зростає на фоні майбутнього ембарго

Уже з 5 лютого на російське дизельне пальне почне діяти ембарго, ну а поки трейдери з Європи ажіотажно скуповують дизельне паливо у РФ. Як повідомляє Reuters, у січні імпорт сягнув 770 тис. барелів на добу, що стало максимумом із березня минулого року.

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Так само європейці готувались і до нафтового ембарго, яке стартувало на початку грудня минулого року. Однак тут знайти альтернативу може бути складніше, аніж у випадку з нафтою.

У ЄС очікують, що вирівняти ситуацію зможуть постачання з Китаю, який збільшив квоту на експорт палива майже на 50% порівняно з минулим роком.

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У січні-червні постачання китайського дизельного палива може досягати 400-600 тисяч барелів на добу. Втім, експерти очікують, що для виробництва палива використовуватиметься, зокрема, російська нафта, закупівлі якої Китай тільки нарощує.

Так само не упустить можливість торгувати дизелем і Індія. Але представники країни одразу попередили, що якщо Росія почне наполягати на контрактах за захмарною ціною, то країна може приєднатися до групи G7, Євросоюзу, Австралії, Норвегії та Швейцарії щодо обмеження цін.