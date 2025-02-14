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«Люди, ви бачили сьогодні ціни на квіти?». Садовий дав пораду закоханим

Валерія Димчук
glavcom.ua
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«Люди, ви бачили сьогодні ціни на квіти?». Садовий дав пораду закоханим
Мер Львова вважає доцільнішим доєднатись до збору
фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий порадив донатити замість купівлі квітів

У п'ятницю, 14 лютого, традиційно відзначають День святого Валентина. Мер Львова Андрій Садовий запропонував донатити на збір замість того, аби купувати квіти.

На День Валентина, як це буває на свята, очікувано зросли ціни на квіти. Мер Львова відзначив, що здорожчання відбулось майже вдвічі. З його слів, краще  не купувати букети, а зробити свій внесок у збори на допомогу військовим.

«Люди, ви бачили сьогодні ціни на квіти? Вони ж майже вдвічі дорожчі, ніж у звичайний день. Може, краще відправити ці гроші на якийсь збір?», – зазначив Садовий.

Також він додав посилання на збір: «У нас там «Зброєносці» ще не закриті».

Під дописом мера менш ніж за годину зібралось більше сотнів коментарів. Не всі згодні з пропозицією Садового та висловлюють сподівання, що сам мер та депутати міськради вчинять так само, як зазначив політик.

Нагадаємо, раніше мер Садовий анонсував роботу кількох аеропортів в Україні вже цього року.

Також стало відомо, чому дружина Садового зверталася до психолога.

У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок.

 

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Теги: Львів Україна Андрій Садовий квіти

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