Маск отримає $1 трлн від Tesla: акціонери схвалили рекордні виплати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Упродовж наступних десяти років Маску потрібно збільшити капіталізацію Tesla у вісім разів
фото: AP

Мільярдер може отримати до $1 трлн у вигляді акцій компанії протягом наступного десятиліття

Акціонери Tesla схвалили новий компенсаційний пакет Ілону Маску вартістю $1 трильйон. Виплати мають переконати мільярдера залишитися на посаді керівника компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Рішення підтримали понад 75% власників акцій. Новий пакет передбачає понад 423 млн додаткових акцій, що збільшить частку Маска в компанії з 15% до 25%. Для отримання повної винагороди він має досягти низки цілей, зокрема підняти ринкову капіталізацію Tesla з $1,5 трлн до $8,5 трлн за десять років, запустити мільйон роботаксі, продати 12 млн автомобілів, 10 млн підписок на Full Self-Driving і мільйон гуманоїдних роботів.

Компанія раніше попереджала, що відмова від затвердження пакета може призвести до втрати Маска. Проти пропозиції виступили великі інвестори, серед них норвезький суверенний фонд і кілька американських пенсійних фондів, а також консультативні компанії ISS і Glass Lewis.

Нагадаємо, продажі Tesla продовжують падати вже другий рік поспіль – у першій половині 2025 року поставки зменшилися на 13%. Компанія втрачає частку ринку у США, Європі та Китаї через зростаючу конкуренцію з боку китайського гіганта BYD, застарілу модельну лінійку та скорочення державних субсидій.

Основні проблеми компанії посилилися через політичну активність Ілона Маска, його конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа та нові мита на електромобілі, які вдарили по імпорту. Крім того, прибутки Tesla від продажу екологічних кредитів скоротилися, тоді як витрати компанії зросли на сотні мільйонів доларів.

У Європі зафіксовано падіння реєстрацій нових автомобілів Tesla майже на третину, а в Китаї поставки з шанхайського заводу зменшувалися протягом більшості місяців 2025 року. Конкуренти активно розширюють асортимент і знижують ціни, тоді як Tesla продовжує покладатися на обмежену кількість моделей – Model 3, Model Y, S, X та Cybertruck.

