Tesla скорочує продажі другий рік поспіль: у чому причина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Tesla скорочує продажі другий рік поспіль: у чому причина
фото з відкритих джерел

Основні проблеми Tesla посилилися через політичну активність Ілона Маска, його конфлікт з Трампом та нові мита на електромобілі

Продажі Tesla продовжують падати вже другий рік поспіль – у першій половині 2025 року поставки зменшилися на 13%. Компанія втрачає частку ринку у США, Європі та Китаї через зростаючу конкуренцію з боку китайського гіганта BYD, застарілу модельну лінійку та скорочення державних субсидій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Основні проблеми компанії посилилися через політичну активність Ілона Маска, його конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа та нові мита на електромобілі, які вдарили по імпорту. Крім того, прибутки Tesla від продажу екологічних кредитів скоротилися, тоді як витрати компанії зросли на сотні мільйонів доларів.

У Європі зафіксовано падіння реєстрацій нових автомобілів Tesla майже на третину, а в Китаї поставки з шанхайського заводу зменшувалися протягом більшості місяців 2025 року. Конкуренти активно розширюють асортимент і знижують ціни, тоді як Tesla продовжує покладатися на обмежену кількість моделей – Model 3, Model Y, S, X та Cybertruck.

Попри обіцянки Маска створити «доступний електромобіль», компанія натомість випускає лише здешевлені версії Model 3 і Y, вартість яких стартує від близько $40 тис.

Щоб компенсувати падіння продажів, Tesla намагається освоїти нові ринки, зокрема Індію, однак ціни там залишаються надто високими для місцевого покупця. У Китаї компанія робить ставку на локалізацію – інтегрує китайські системи штучного інтелекту й випускає шестимісну версію Model Y, однак попит залишається стриманим.

Інвестори покладають надії на розвиток напрямів роботаксі та роботів Optimus, але доки попит на основні моделі продовжує падати, майбутнє Tesla залишається невизначеним.

До слова, компанія Tesla планує змінити дизайн електронних дверних ручок після скарг власників, а також розслідування, розпочатого Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA). За словами головного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, ручки зроблять більш інтуїтивно зрозумілими, особливо у «ситуації паніки». 

Нагадаємо, компанія Ілона Маска подала заявку до британського регулятора Ofgem на отримання ліцензії для постачання електроенергії домівкам і бізнесу у Великій Британії. Розгляд триватиме до дев’яти місяців.Tesla вже має енергетичний сервіс у США та активно розвиває напрям сонячної енергетики і систем зберігання енергії.

Теги: Електромобілі Tesla Ілон Маск

