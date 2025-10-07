Акції Tesla виросли на тлі загадкових публікацій компанії у соцмережах

Акції Tesla (TSLA) у понеділок, 6 жовтня, зросли на 4,42% і досягли позначки $448,87 за папір, свідчать дані біржі Nasdaq

Акції Tesla виросли на тлі публікації «загадкових» дописів у соціальних мережах автовиробника, що викликало інтерес у інвесторів. Про це пише «Главком» із посиланнням на Bloomberg.

Спочатку компанія опублікувала відеоролик, на якому зображено об'єкт, схожий на автомобільний диск з логотипом Tesla, який обертається перед миготливими цифрами 10/7. Це, ймовірно, вказує на презентацію продукту, яка відбудеться 7 жовтня. У другому пості зображено автомобіль, припаркований в непроглядній темряві, через що видно лише фари.

Востаннє Tesla представляла новий продукт майже два роки тому, випустивши Cybertruck. Тоді поява нового пікапа викликала розчарування.

Керівництво компанії раніше повідомило, що доступніша версія електрокара Model Y готується до випуску. Це, як пише Bloomberg, допоможе збільшити продаж Tesla після скасування податкових пільг на електромобілі в США.

Ще одним продуктом, який знаходиться у розробці, є спортивний електромобіль Roadster другого покоління, прототип якого був показаний наприкінці 2017 року. У лютому 2024 року Ілон Маск заявив, що Tesla планує випустити автомобіль цього року.

До слова, компанія Tesla планує змінити дизайн електронних дверних ручок після скарг власників, а також розслідування, розпочатого Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA). За словами головного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, ручки зроблять більш інтуїтивно зрозумілими, особливо у «ситуації паніки».

Нагадаємо, компанія Ілона Маска подала заявку до британського регулятора Ofgem на отримання ліцензії для постачання електроенергії домівкам і бізнесу у Великій Британії. Розгляд триватиме до дев’яти місяців.Tesla вже має енергетичний сервіс у США та активно розвиває напрям сонячної енергетики і систем зберігання енергії.