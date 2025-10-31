Головна Техно Авто
Tesla відкликає у покупців понад 6 тис. електропікапів Cybertruck

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Виробники Cybertruck знайшли нові проблеми у автомобілі
фото: dunya.com

Tesla взяла на себе зобов'язання оглянути всі машини та за необхідності виправити дефект

Американська компанія-виробник електрокарів Tesla, якою керує підприємець Ілон Маск, відкликає у покупців 6197 автомобілів Cybertruck. Як пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Відкликані будуть ті машини, на яких з 2024 року встановлювалися спеціальні світлові панелі для покращення видимості при їзді бездоріжжям, повідомлення про це опублікувало Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA).

«Можливо, у процесі кріплення світлової панелі було виконано неправильне ґрунтування поверхні, що могло послабити її кріплення або призвести до від'єднання від лобового скла», – йдеться у заяві регулятора.

Ненадійне кріплення може бути загрозою для інших учасників дорожнього руху. Tesla взяла на себе зобов'язання оглянути всі машини з цією модифікацією та за необхідності виправити дефект.

До слова, компанія Tesla вносить корективи у виробництво електропікапа Cybertruck. Виробництво моделі почали скорочувати із січня 2025 року. За останні кілька місяців виробник електромобілів знизив виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck. Частину робітників переводять на виробництво Model Y. Скорочення виробництва Cybertruck пов'язане з низьким інтересом до пікапа.

Раніше стало відомо, що американська компанія Ford Motor відкликає 227 006 автомобілів у США через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь. Відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливі ослаблені болти передніх сидінь та 56 841 авто Lincoln і Explorer через видимі бульбашки повітря у лобовому склі. Також стосується 6 909 фургонів Econoline з несправними системами розморожування та протитуманного обігріву.

