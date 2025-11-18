Експрем'єрку Бангладеш засуджено до смертної кари за розгін протестів

Перші вибори в Бангладеш після втечі Хасіни мають відбутися на початку лютого

Шейх Хасіну визнано винною у злочинних наказах проти протестувальників

Суд у Бангладеш призначив смертну кару для колишньої прем'єр-міністерки Шейх Хасіни. Вона у 2024 році віддавала накази про застосування сили проти протестувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Колегія з трьох суддів бангладеського Міжнародного трибуналу з питань злочинів визнала Хасіну винною, зокрема, в підбурюванні, наказах вбивати та бездіяльності щодо запобігання злочинам. Суддя заявив, що «обвинувачена прем'єр-міністерка скоїла злочини проти людяності, наказавши використовувати дрони, гелікоптери й летальну зброю» проти цивільного населення. Також смертну кару присудили колишньому міністрові внутрішніх справ Асадуззаману Хану, який був співобвинуваченим у процесі проти експрем’єрки.

Хасіна не визнала себе винною за звинуваченнями та стверджувала, що трибунал був «політично мотивованою шарадою». За її словами, їй не дали «справедливого шансу» захистити себе в суді, а свої дії з придушення повстання вона назвала «добросовісними».

Напередодні ухвалення вироку для експрем’єрки, у всій столиці посилили заходи безпеки, адже останніми днями у столиці країни зафіксували зростання політичного насильства – у всьому місті вибухнули десятки саморобних бомб. Міська поліція видала наказ «стріляти на місці» в кожного, кого спіймають на застосуванні вибухівки або підпалі транспортних засобів.

Син урядовиці Саджіб Вазед сказав журналістам, що хоч його мати залишатиметься «в безпеці» в Індії, вона не сидітиме склавши руки. «Вона засмучена, розлючена, обурена. І ми всі сповнені рішучості боротися будь-якими необхідними засобами», – сказав він.

Перші вибори в Бангладеш після втечі Хасіни мають відбутися на початку лютого. Її партії «Авамі Ліга» заборонили брати в них участь, і попри те, що більшість її лідерів перебувають у в'язниці або переховуються за кордоном, партія пообіцяла спровокувати масові заворушення.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний трибунал Бангладеш видав ордер на арешт колишньої прем'єр-міністерки Шейхи Хасіни за її участь у злочинах проти людяності, що сталися під час антиурядових протестів, під час яких загинули сотні людей.