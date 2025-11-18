Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрем'єрку Бангладеш засуджено до смертної кари за розгін протестів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Експрем'єрку Бангладеш засуджено до смертної кари за розгін протестів
Перші вибори в Бангладеш після втечі Хасіни мають відбутися на початку лютого
фото: AP

Шейх Хасіну визнано винною у злочинних наказах проти протестувальників

Суд у Бангладеш призначив смертну кару для колишньої прем'єр-міністерки Шейх Хасіни. Вона у 2024 році віддавала накази про застосування сили проти протестувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Колегія з трьох суддів бангладеського Міжнародного трибуналу з питань злочинів визнала Хасіну винною, зокрема, в підбурюванні, наказах вбивати та бездіяльності щодо запобігання злочинам. Суддя заявив, що «обвинувачена прем'єр-міністерка скоїла злочини проти людяності, наказавши використовувати дрони, гелікоптери й летальну зброю» проти цивільного населення. Також смертну кару присудили колишньому міністрові внутрішніх справ Асадуззаману Хану, який був співобвинуваченим у процесі проти експрем’єрки.

Хасіна не визнала себе винною за звинуваченнями та стверджувала, що трибунал був «політично мотивованою шарадою». За її словами, їй не дали «справедливого шансу» захистити себе в суді, а свої дії з придушення повстання вона назвала «добросовісними».

Напередодні ухвалення вироку для експрем’єрки, у всій столиці посилили заходи безпеки, адже останніми днями у столиці країни зафіксували зростання політичного насильства – у всьому місті вибухнули десятки саморобних бомб. Міська поліція видала наказ «стріляти на місці» в кожного, кого спіймають на застосуванні вибухівки або підпалі транспортних засобів.

Син урядовиці Саджіб Вазед сказав журналістам, що хоч його мати залишатиметься «в безпеці» в Індії, вона не сидітиме склавши руки. «Вона засмучена, розлючена, обурена. І ми всі сповнені рішучості боротися будь-якими необхідними засобами», – сказав він.

Перші вибори в Бангладеш після втечі Хасіни мають відбутися на початку лютого. Її партії «Авамі Ліга» заборонили брати в них участь, і попри те, що більшість її лідерів перебувають у в'язниці або переховуються за кордоном, партія пообіцяла спровокувати масові заворушення.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний трибунал Бангладеш видав ордер на арешт колишньої прем'єр-міністерки Шейхи Хасіни за її участь у злочинах проти людяності, що сталися під час антиурядових протестів, під час яких загинули сотні людей.

Читайте також:

Теги: Бангладеш протест смертна кара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцеві жителі б'ють на сполох через плани щодо військового табору
Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку
Вчора, 08:43
Білорусь знову ігнорує безпеку: третій енергоблок АЕС під Вільнюсом
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС
14 листопада, 18:35
Фіцо викликав протест учнів у Попраді через слова про війну в Україні
Фіцо спровокував протест учнів у Попраді під час обговорення війни в Україні
14 листопада, 15:10
Якщо фінансування туберкульозу не росте, ризик смертності зросте до 2 млн
ВООЗ назвала головний вірус-вбивцю
14 листопада, 12:25
Українські активісти вийшли на вулиці Барселони з фото вбитих росіянами українських артистів, акторів та письменників
Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)
12 листопада, 15:31
В Ізраїлі підтримано законопроєкт про смертну кару для терористів
В Ізраїлі підтримано законопроєкт про смертну кару для терористів
11 листопада, 03:18
Учасниця протесту дружин мобілізованих росіян
Російський опозиціонер пояснив, чому Путін не боїться протестів
8 листопада, 19:15
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
7 листопада, 11:11
Опозиції Танзанії задокументувала близько 2 тис. загиблих під час придушення протестів
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів
6 листопада, 07:33

Політика

Експрем'єрку Бангладеш засуджено до смертної кари за розгін протестів
Експрем'єрку Бангладеш засуджено до смертної кари за розгін протестів
Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
Рада ЄС схвалила механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн
Рада ЄС схвалила механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
Трамп підтвердив намір продати Саудівській Аравії винищувачі F-35
Трамп підтвердив намір продати Саудівській Аравії винищувачі F-35
Радбез ООН ухвалив американську резолюцію про мир у Газі
Радбез ООН ухвалив американську резолюцію про мир у Газі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua