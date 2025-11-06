Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN

Опозиції Танзанії задокументувала близько 2 тис. загиблих під час придушення протестів

Протести спалахнули по всій країні після скандальних президентських виборів

Головна опозиційна партія Танзанії «Чадема» висунула звинувачення поліції, заявивши, що силові структури не тільки вбили тисячі людей під час жорстокого придушення протестів, а й «таємно знищують тіла вбитих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами опозиції, такі дії поліції стали відповіддю влади на масові протести, що спалахнули по всій країні після скандальних президентських виборів, на яких чинна президентка Самія Сулуху Хасан здобула перемогу за відсутності реальної конкуренції.

Опозиції Танзанії повідомила журналістам, що задокументувала близько 2 тис. загиблих під час придушення протестів. За словами директора з комунікацій Чадеми Бренди Рупії, поліція не тільки розстрілювала демонстрантів, а й знищувала їхні тіла, щоб приховати масштаби насильства. «З кожним днем ми виявляємо і підтверджуємо, що в різних регіонах загинуло багато людей», – заявила Рупія.

Також стверджується, що поліція викинула нібито понад 400 тіл. «Більшість тіл усе ще перебувають у лікарнях, а поліція не дозволяє людям забирати тіла… Поліція викинула понад 400 тіл. Ми навіть не знаємо, куди їх відвезли», – додала посадовиця.

Уряд Танзанії раніше назвав дані опозиції «значно перебільшеними», однак не надав власної оцінки кількості жертв. Сама президентка, складаючи присягу на другий термін, визнала факт загибелі людей під час протестів, але не назвала жодних цифр.

Ситуація ускладнюється тим, що поліція заборонила громадянам ділитися в інтернеті фотографіями та відео, що «провокують паніку», після того, як у мережі почали з’являтися кадри з тілами загиблих. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила уряд Танзанії в застосуванні «смертоносної сили» проти мирних демонстрантів.

Нагадаємо, лідери опозиції в Камеруні оскаржили офіційні результати президентських виборів, оголошені 28 жовтня, після того, як Верховний суд країни підтвердив перемогу 92-річного президента Поля Бії.