Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN
Опозиції Танзанії задокументувала близько 2 тис. загиблих під час придушення протестів
фото: AP

Протести спалахнули по всій країні після скандальних президентських виборів

Головна опозиційна партія Танзанії «Чадема» висунула звинувачення поліції, заявивши, що силові структури не тільки вбили тисячі людей під час жорстокого придушення протестів, а й «таємно знищують тіла вбитих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами опозиції, такі дії поліції стали відповіддю влади на масові протести, що спалахнули по всій країні після скандальних президентських виборів, на яких чинна президентка Самія Сулуху Хасан здобула перемогу за відсутності реальної конкуренції.

Опозиції Танзанії повідомила журналістам, що задокументувала близько 2 тис. загиблих під час придушення протестів. За словами директора з комунікацій Чадеми Бренди Рупії, поліція не тільки розстрілювала демонстрантів, а й знищувала їхні тіла, щоб приховати масштаби насильства. «З кожним днем ми виявляємо і підтверджуємо, що в різних регіонах загинуло багато людей», – заявила Рупія.

Також стверджується, що поліція викинула нібито понад 400 тіл. «Більшість тіл усе ще перебувають у лікарнях, а поліція не дозволяє людям забирати тіла… Поліція викинула понад 400 тіл. Ми навіть не знаємо, куди їх відвезли», – додала посадовиця.

Уряд Танзанії раніше назвав дані опозиції «значно перебільшеними», однак не надав власної оцінки кількості жертв. Сама президентка, складаючи присягу на другий термін, визнала факт загибелі людей під час протестів, але не назвала жодних цифр.

Ситуація ускладнюється тим, що поліція заборонила громадянам ділитися в інтернеті фотографіями та відео, що «провокують паніку», після того, як у мережі почали з’являтися кадри з тілами загиблих. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила уряд Танзанії в застосуванні «смертоносної сили» проти мирних демонстрантів.

Нагадаємо, лідери опозиції в Камеруні оскаржили офіційні результати президентських виборів, оголошені 28 жовтня, після того, як Верховний суд країни підтвердив перемогу 92-річного президента Поля Бії.

Читайте також:

Теги: вбивство протест Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акції протесту проти Нобоа тривають з середини вересня
В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж
8 жовтня, 07:07
Генпрокурор вважає, що довічне увʼязнення стане «стримуючим фактором» для злочинців
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
13 жовтня, 16:44
У вбивстві українця підозрюють 17-річного юнака із Сомалі
В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України
16 жовтня, 17:10
Вбито 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка
Убивство українського підлітка в Дубліні: 17-річному сомалійцю висунуто звинувачення
19 жовтня, 08:23
49-річний Дімостенус керував «Карміотіс» із 2023 року
На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу
17 жовтня, 15:17
Клімат Африки суттєво змінюється
Клімат Африки суттєво змінюється: прогноз науковців
21 жовтня, 09:46
Чотири людини загинули під час протестів у Камеруні напередодні оголошення результатів виборів
У Камеруні пройшли протести проти правління найстарішого президента: є загиблі
27 жовтня, 00:19
У Камеруні під час протестів опозиції загинули щонайменше чотири особи
Опозиція Камеруну оскаржує результати виборів на тлі протестів
29 жовтня, 02:21
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
30 жовтня, 11:24

Політика

Польща забезпечить Словаччину американським газом
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN
Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій
Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій
Соратники Трампа назвали причину поразки республіканців на місцевих виборах
Соратники Трампа назвали причину поразки республіканців на місцевих виборах
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua