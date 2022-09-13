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Міжнародна підтримка України під час війни: цифра вражає

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Міжнародна підтримка України під час війни: цифра вражає
Кошти ЄС було спрямовано до загального фонду держбюджету на фінансування першочергових видатків
фото: depositphotos

За шість місяців ЄС та уряди іноземних країн дали кошти, сума яких дорівнює пів бюджету України

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Україна отримала фінансову допомогу від міжнародних організацій, ЄС та урядів іноземних країн обсягом більше 542 млрд грн. Про це «Главкому» повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова у відповіді на запит.

За даними Зикової, вказані кошти надійшли у вигляді позик, кредитів та грантів. Потім вони були спрямовані до загального фонду Державного бюджету України на фінансування першочергових видатків.

(для перегляду – натисніть на документ)

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна через війну щомісяця втрачає від $5 до $7 млрд.

Під час Ukraine Recovery Conference 2022 у швейцарському Лугано 7 липня разом з урядовим Планом відновлення українське громадянське суспільство презентувало власні рекомендації до цього документу, які готувалися за координації Коаліції Реанімаційного Пакету Реформ. 

Нагадаємо, відбудову України оцінюють у $750 млрд.

Як відомо, в Україні триває 201-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що доходи державного бюджету України на 2022 рік визначено в сумі 1 трлн 323,9 млрд грн (що на 9,7%, або 117,2 млрд грн більше від запланованих на 2021 рік), видатки – на рівні 1 трлн 499,4 млрд грн (що на 4,2%, або на 61,1 млрд грн більше, ніж на поточний рік).

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