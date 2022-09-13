Міжнародна підтримка України під час війни: цифра вражає
За шість місяців ЄС та уряди іноземних країн дали кошти, сума яких дорівнює пів бюджету України
Починаючи з 24 лютого 2022 року, Україна отримала фінансову допомогу від міжнародних організацій, ЄС та урядів іноземних країн обсягом більше 542 млрд грн. Про це «Главкому» повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова у відповіді на запит.
За даними Зикової, вказані кошти надійшли у вигляді позик, кредитів та грантів. Потім вони були спрямовані до загального фонду Державного бюджету України на фінансування першочергових видатків.
Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна через війну щомісяця втрачає від $5 до $7 млрд.
Під час Ukraine Recovery Conference 2022 у швейцарському Лугано 7 липня разом з урядовим Планом відновлення українське громадянське суспільство презентувало власні рекомендації до цього документу, які готувалися за координації Коаліції Реанімаційного Пакету Реформ.
Нагадаємо, відбудову України оцінюють у $750 млрд.
Як відомо, в Україні триває 201-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Нагадаємо, що доходи державного бюджету України на 2022 рік визначено в сумі 1 трлн 323,9 млрд грн (що на 9,7%, або 117,2 млрд грн більше від запланованих на 2021 рік), видатки – на рівні 1 трлн 499,4 млрд грн (що на 4,2%, або на 61,1 млрд грн більше, ніж на поточний рік).
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