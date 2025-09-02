Головна Світ Економіка
У Сирії був таємний ядерний реактор? Доповідь МАГАТЕ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Сирії був таємний ядерний реактор? Доповідь МАГАТЕ
Нова влада Сирії співпрацюватиме з МАГАТЕ після виявлення урану
фото із відкритих джерел

МАГАТЕ знайшло сліди урану, пов'язані з імовірним ядерним реактором у Сирії

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Сирії сліди урану, які, ймовірно, пов'язані з об'єктом, зруйнованим Ізраїлем у 2007 році. Це може підтверджувати давні підозри, що будівля була таємним ядерним реактором. Про це пише «Главком».

Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на доповідь МАГАТЕ, у розслідуванні щодо зруйнованої будівлі були знайдені частинки природного урану. За словами експертів, уран має «антропогенне походження», тобто був отриманий у результаті хімічної переробки. 

МАГАТЕ довго вважало, що об'єкт, розташований у провінції Дейр-ез-Зор, був незадекларованим ядерним реактором. Однак колишній уряд Сирії на чолі з Башаром Асадом стверджував, що це була звичайна військова база.

Припущення про справжню природу будівлі з'явилися ще у 2011 році, але остаточного висновку дійти не вдавалося. Розслідування було відновлено минулого року. В червні 2025 року нова влада Сирії знову дозволила експертам МАГАТЕ взяти проби.

Як зазначається в доповіді, «виявлено значну кількість частинок природного урану в пробах, взятих в одному з трьох місць». Хоча уран не був збагачений, його походження вказує на приховану діяльність. 

Нинішня влада Сирії заявила, що не має інформації для пояснення присутності урану, але зобов'язалася співпрацювати з МАГАТЕ. На зустрічі глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа було досягнуто домовленості про повну прозорість у розслідуванні минулої ядерної діяльності країни. Гроссі також попросив дозволу на повернення до провінції для проведення додаткового аналізу та бесід із людьми, які були причетні до цієї діяльності.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю. 

Теги: Сирія МАГАТЕ

У Сирії був таємний ядерний реактор? Доповідь МАГАТЕ
У Сирії був таємний ядерний реактор? Доповідь МАГАТЕ
«Долари не потрібні». Російський економіст розповів, де Путін бере гроші на війну
«Долари не потрібні». Російський економіст розповів, де Путін бере гроші на війну
ЄС планує закрити лазівку для імпорту російського газу: деталі від Bloomberg
ЄС планує закрити лазівку для імпорту російського газу: деталі від Bloomberg
У РФ зафіксовано різкий обвал виробництва соняшникової олії
У РФ зафіксовано різкий обвал виробництва соняшникової олії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки

