Очільник МАГАТЕ отримав цілодобову охорону після погроз Ірану – WSJ

Влада Австрії кілька тижнів надає Рафаелю Гроссі посилену охорону

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Елітний підрозділ австрійських служб безпеки захищає Гросссі після того, як розвідка країни отримала повідомлення про «загрози з боку заступника глави судової влади Ірану». Той нібито заявив, що може заочно притягнути главу МАГАТЕ до суду за нібито його роль в організації ізраїльських атак на ядерні об'єкти країни.

«Ми можемо підтвердити, що Австрія надала для посилення охорони Гроссі бійців загону «Кобра», але не можемо підтвердити дані про походження джерела загрози», – сказав WSJ керівник пресслужби МАГАТЕ Фредрік Даль.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що інспектори МАГАТЕ все ж відвідають Іран у межах відновлення співпраці. Згодом стало відомо, що перша група інспекторів МАГАТЕ повернулася в країну. На яких умовах вони працюватимуть і який доступ їм буде надано до ядерних об'єктів – не повідомляється.

До слова, США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї.