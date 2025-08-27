Головна Світ Політика
Очільник МАГАТЕ отримав цілодобову охорону після погроз Ірану – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іран заборонив гендиректору МАГАТЕ доступ до своїх ядерних об’єктів
Влада Австрії кілька тижнів надає Рафаелю Гроссі посилену охорону

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Елітний підрозділ австрійських служб безпеки захищає Гросссі після того, як розвідка країни отримала повідомлення про «загрози з боку заступника глави судової влади Ірану». Той нібито заявив, що може заочно притягнути главу МАГАТЕ до суду за нібито його роль в організації ізраїльських атак на ядерні об'єкти країни.

«Ми можемо підтвердити, що Австрія надала для посилення охорони Гроссі бійців загону «Кобра», але не можемо підтвердити дані про походження джерела загрози», – сказав WSJ керівник пресслужби МАГАТЕ Фредрік Даль.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що інспектори МАГАТЕ все ж відвідають Іран у межах відновлення співпраці. Згодом стало відомо, що перша група інспекторів МАГАТЕ повернулася в країну. На яких умовах вони працюватимуть і який доступ їм буде надано до ядерних об'єктів – не повідомляється.

До слова, США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї.

Теги: Іран МАГАТЕ

