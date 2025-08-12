Головна Країна Події в Україні
Задимлення поблизу ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ прокоментував подію

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Задимлення поблизу ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ прокоментував подію
Задимлення від пожежі не вплинуло на ядерну безпеку
фото з відкритих джерел

Повідомлень про підвищення радіації, вплив на ядерну безпеку та про жертви не було

Від задимлення поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС впливу на ядерну безпеку не було. Про це, як пише «Главком», повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Співробітники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сьогодні спостерігали дим з адміністративної будівлі станції після повідомлень про пожежу поблизу градирень (охолоджувальних веж)», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголошується, генеральний директор Рафаель Ґроссі підтверджує, що повідомлень про підвищення радіації, вплив на ядерну безпеку і про жертви не було.

Своєю чергою російське керівництво захопленої Запорізької атомної електростанції традиційно звинувачує Збройні сили України, які нібито вели масований артилерійський вогонь по території промзони та об'єктам, що прилягають до майданчика станції. Через це, заявляють росіяни, у районі гідротехнічних споруд станції виникла пожежа.

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що в районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігалося задимлення. Зазначалося, що вантажний порт розташований за межами охоронного периметра самої станції.

Пізніше «Енергоатом» повідомив, що на місці знищеного росіянами Каховського водосховища горить сухий очерет.

До слова, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Як повідомлялося, раніше співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. 

 

Теги: пожежа АЕС Енергодар МАГАТЕ Запорізька АЕС

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

