Росія підрахувала, на скільки їй вистачить нафти та газу

Навколо даних про запаси нафти й газу в РФ багато спекуляцій

Росія забезпечена запасами нафти, що технологічно видобуваються, майже на 40 років, запасами природного газу – на понад 60 років. Про це повідомив керівник Федерального агентства з надрокористування («Роснедра») Євген Петров в інтерв'ю «Російській газеті».

«Станом на 1 січня цього року запасів нафти, що технологічно видобуваються, у нас на 39 років. Це те, що з використанням сьогоднішніх технологій ми можемо видобути. Рентабельно видобутих запасів – на 33 роки. Це те, що прямо зараз можна продати при рівнях цін кінця 2021 р… Забезпеченість запасами природного газу, що технологічно видобуваються, – 62 роки», – уточнив він.

При цьому російський чиновник зазначив, що «навколо цих даних йде дуже багато спекуляцій, це все динамічні величини, що постійно змінюються». «Вони залежать від конкретних ринкових та технологічних параметрів. Щось сталося у світі, ціна на нафту зросла, відповідно, забезпеченість зросла. І навпаки», – додав Петров, наголосивши, що «не меншу роль відіграють технології, їх вартість та доступність».

До слова, 27 вересня світові ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня з 11 січня.

Нагадаємо, з 5 грудня країни G7 та ЄС заборонять морські перевезення російської нафти.

ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна.