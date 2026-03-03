ЗМІ: Іран обрав нового верховного лідера

У 2019 році Моджтаба Хаменеї потрапив під санкції США

Моджтаба Хаменеї не обіймав офіційних посад у державній системі та не має статусу високопоставленого аятоли

Іран обрав новим верховним лідером країни 56-річного Моджтабу Хаменеї – сина вбитого аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Iran International, пише «Главком».

За даними медіа, відповідне рішення ухвалила Асамблея експертів. Офіційного підтвердження з боку влади Ірану на момент публікації немає.

Як раніше зазначав CNN, Моджтаба Хаменеї відомий впливом «за лаштунками» та тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції. Водночас він не обіймав офіційних посад у державній системі та не має статусу високопоставленого аятоли.

У 2019 році Моджтаба Хаменеї потрапив під санкції США.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.