WSJ: Поставки американської зброї Тайваню під загрозою через позицію Пекіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
WSJ: Поставки американської зброї Тайваню під загрозою через позицію Пекіна
Попередні великі поставки озброєнь Тайваню вже були схвалені США в грудні 2025 року на суму понад $11 млрд.
Сі закликав Трамп проявити обережність щодо продажу озброєнь Тайваню

Великий пакет американських поставок озброєнь для Тайвань наразі перебуває «в підвішеному стані» через тиск з боку Китаю та побоювання в адміністрації США, що його схвалення може підірвати підготовку до запланованого на квітень візиту президента Дональда Трампа до Китаю. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише «Главком».

За даними журналістів WSJ, лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з Трампом закликав проявити обережність щодо продажу озброєнь Тайваню, оскільки Пекін наполягає на протидії таким поставкам і вважає Тайвань своєю частиною території.

Ці побоювання змусили частину американських посадовців переглянути строки і формат можливих нових поставок, хоча рішення остаточно ще не ухвалено. Джерела видання зазначали, що пакет повинен був включати сучасні системи озброєнь, зокрема протиракетні системи Patriot.

Причиною такої позиції адміністрації США називають прагнення зберегти стабільність відносин з Китаєм напередодні важливого саміту, а також уникнути ескалації напруги в регіоні. Наразі питання поставок у деяких американських колах обговорюється в адміністративних кабінетах, але повної ясності ще немає.

Попередні великі поставки озброєнь Тайваню вже були схвалені США в грудні 2025 року на суму понад $11 млрд.

Після цього Пекін оголосив про введення санкцій проти 20 оборонних корпорацій та 10 посадових осіб США. 

Варто зазначити, що ще в листопаді 2025 року, перед схваленням поставок, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки.

Теги: зброя Китай Дональд Трамп Тайвань Сі Цзіньпін

