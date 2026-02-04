Маск став першою людиною у світі зі статком понад $800 млрд

Об’єднавши компанії SpaceX та xAI в єдину технологічну структуру, мільярдер став найбагатшим у світі

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $800 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Статки Маска досягли рекорду після того, як він обʼєднав свої компанії SpaceX та xAI в єдину технологічну структуру. Перша – ракетно-космічна компанія, а друга спеціалізується на штучному інтелекті.

За оцінкою Forbes, угода про обʼєднання цих бізнесів збільшила статки бізнесмена на $84 млрд – до рекордних $852 млрд. Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трлн. До цього Маск володів близько 42% акцій SpaceX вартістю $336 млрд та 49% акцій xAI вартістю $122 млрд. Тепер він отримав 43% акцій об’єднаної компанії на суму $542 млрд.

Наразі SpaceX є найціннішим активом Маска. Також він володіє 12% акцій компанії Tesla вартістю $178 млрд та опціонами ще на $124 млрд.

Ілон Маск вперше очолив рейтинг найбагатших бізнесменів Forbes у січні 2021 року, коли його статки оцінювалися в $190 млрд. У жовтні 2025-го Маск став першою у світі людиною зі статками у $500 млрд.

Нагадаємо, компанія SpaceX, що належить американському бізнесмену, мільярдеру Ілону Маску, придбала стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту та володіє соціальною платформою X.

До слова, французькі правоохоронці провели обшуки в офісі соціальної платформи X у межах кримінального розслідування щодо роботи чатбота Grok, розробленого компанією Ілона Маска.