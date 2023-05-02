Відомий застосунок для знайомств йде з Росії

Tinder йде з Росії через виданий ордер на арешт диктатора Путіна

Tinder остаточно покине російський ринок до 30 червня

Власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок до 30 червня. Про це повідомляє агентство Reuters.

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«Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року», – йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 1 травня.

У вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.

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Акціонер Match Friends Fiduciary Corp зазначив, що Match демонструє приклад для інших, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через російську агресію.

«Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави», – наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.

Компанія залишить російських ринок до 30 червня 2023 року.

Зазначимо, що багато провайдерів цифрових послуг із невеликою кількістю співробітників у Росії, як-от Spotify і Netflix, припинили роботу незабаром після того, як Москва почала війну проти України в лютому 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення російських ринок покинула компанія Microsoft. Також один із найбільших спортивних ретейлерів пішов з Росії в січні 2023 року.

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Нагадаємо, що Із РФ у квітні пішли понад 20 іноземних компаній. Наразі лише 18,2% міжнародних бізнесів, які мали відкриті локальні компанії й отримували

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.