Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian

У Єрусалимі бояться, що Вашингтон може укласти угоду з Іраном без Ізраїлю

Між президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу виникає дедалі більша напруженість після війни проти Ірану. Про це йдеться в аналізі The Guardian про зміну відносин між Вашингтоном та Єрусалимом, передає «Главком».

Цього тижня Нетаньягу заявив про «повну координацію» з Трампом і сказав, що спілкується з ним «майже щодня». Однак ці слова пролунали на тлі повідомлень, що США більше не консультуються з Ізраїлем щодо переговорів навколо Ірану.

Американо-ізраїльська консультантка Далія Шейнлін вважає, що така публічна демонстрація «ідеальних відносин» лише свідчить про проблеми.

«Він так багато говорить про те, які чудові їхні стосунки, що мене досить непокоїть рівень напруженості», – сказала вона.

Як Нетаньягу переконував Трампа почати війну

За даними The Guardian, саме Нетаньягу активно переконував Трампа, що Іран можна швидко перемогти.

Колишній ізраїльський дипломат Алон Пінкас стверджує, що прем’єр Ізраїлю переконував Білий дім: іранський режим слабкий, економіка руйнується, а суспільство готове до повстання.

Втім, сценарій «швидкої перемоги» не спрацював.

Іран не впав, Ормузька протока опинилася під загрозою блокування, а удари по американських базах спричинили серйозну кризу. Після цього, за словами Пінкаса, Трамп почав різко розчаровуватися в Нетаньягу.

Трамп почав публічно дратуватися діями Ізраїлю

Під час переговорів щодо припинення вогню Ізраїль фактично залишили осторонь процесу.

Крім того, Трамп почав відкрито критикувати Нетаньягу. Після ізраїльського удару по іранському газовому родовищу президент США заявив: «Іноді він щось робить, і якщо мені це не подобається… ми більше цього не робитимемо».

А після обстрілів Лівану Трамп написав: «Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван. США заборонили їм це робити. Досить уже!!!»

«Вони жорстоко один одного підвели»

Попри конфлікт, експерти вважають, що Трамп і Нетаньягу залишаються політично пов’язаними.

Колишній радник Трампа Джон Болтон заявив, що Нетаньягу все ще має великий вплив у США, а сам Трамп не може повністю дистанціюватися від війни, у яку його втягнули.