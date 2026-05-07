У Газі ліквідовано сина очільника ХАМАС Халіля аль-Хайї

Максим Бурич
Ізраїль підтвердив удар

Увечері 6 травня стало відомо про загибель Аззама аль-Хайї, сина одного з ключових лідерів радикального палестинського руху ХАМАС Халіля аль-Хайї. Це вже чергова втрата у родині високопосадовця внаслідок багаторічного протистояння з ЦАХАЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oxu.

За повідомленнями агентств, пов'язаних із ХАМАС, Аззам аль-Хайя загинув внаслідок точкового авіаудару, завданого ізраїльськими ВПС по об'єкту в кварталі Ад-Дарадж, що в місті Газа. Ізраїльська сторона офіційно підтвердила факт ліквідації бойовика, який входив до структури радикального руху.

Це не перший близький родич аль-Хаї, який загинув у результаті дій ЦАХАЛ або спланованої ліквідації. У 2007 році Ізраїль завдав удару по будинку аль-Хайї в кварталі Шуджаїя в Газі; сам він вижив, але, за різними даними, було вбито сім або вісім його родичів, включаючи дружину, трьох дітей і трьох братів. У 2008 році один з його синів, який командував ракетним підрозділом, був ліквідований ЦАХАЛ. У липні 2014 року, під час операції в Газі, в результаті удару по його будинку були вбиті ще один син, невістка та онук. 9 вересня 2025 року Халіль аль-Хайя пережив ізраїльський удар по об'єкту ХАМАС у Досі. В результаті удару були вбиті його син Хімам і керівник його офісу Джихад Лабад.

Нагадаємо, парламент Ізраїлю більшістю голосів (62 проти 48) затвердив закон, який запроваджує смертну кару через повішення за вбивства ізраїльтян, скоєні з націоналістичних мотивів. 

Документ став результатом тривалих зусиль ультраправої коаліції на чолі з міністром національної безпеки Ітамаром Бен-Гвіром. Нове законодавство визначає страту як покарання за замовчуванням у військових судах, де судять палестинців із Західного берега, і лише в особливих випадках дозволяє замінити її довічним ув’язненням. 

