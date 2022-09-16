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Німеччина взяла під контроль дочірні компанії «Роснефті»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина взяла під контроль дочірні компанії «Роснефті»
фото: aussiedlerbote

«Роснефть» у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей

Уряд Німеччини передав дочірні структури «Роснефти» під управління Федерального мережевого агентства. Рішення ухвалено через загрозу енергетичній безпеці. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

В управління Федерального мережевого агентства передано дочірні компанії «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують із Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург). «Довірче управління протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається,», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства економіки, на «Роснефть» у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності. 

Теги: росія економіка Німеччина

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