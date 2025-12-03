Ексглаву дипломатії ЄС звільнено з-під варти

Могеріні була затримана у справі про незаконне використання коштів ЄС у 2021–2022 роках

Бельгійська поліція звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Могеріні, Санніно та співробітник Коледжу Європи були затримані у вівторок, 2 грудня, у зв'язку з розслідуванням щодо того, чи був публічний тендер, проведений Європейською службою зовнішніх дій (ЄСЗД) у 2021-22 роках для вибору вищого навчального закладу, який би приймав Дипломатичну академію ЄС, сфальсифікований на користь Коледжу Європи.

«Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Вони були звільнені, оскільки не вважаються такими, що можуть втекти», – йдеться в заяві прокуратури.

Могеріні обіймала посаду Верховного представника з питань зовнішньої політики, очолюючи Європейську службу зовнішніх справ (ЄСЗА), дипломатичний орган блоку, з 2014 по 2019 рік. З вересня 2020 року вона є ректором Коледжу Європи, престижного університету, який отримує фінансування від ЄС.

Другим затриманим є Стефано Санніно, колишній генеральний секретар EEAS і нинішній генеральний директор генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки (DG MENA). Третя затримана особа є менеджером Коледжу Європи.