США відклали санкції проти китайської розвідки задля торговельного перемир'я – FT

Адміністрація Трампа вважає розвідувальне відомство Китаю причетним до хакерської атаки на телекомунікаційні мережі США

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю за масштабну кампанію кібершпигунства, аби не зірвати торговельне перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Білий дім відклав запровадження санкцій проти китайського розвідувального відомства та його підрядників, яких вважають причетними до хакерської кампанії проти телекомунікаційних мереж США, відомої як Salt Typhoon.

Співрозмовники видання зазначають, що вектором політики США щодо Пекіну наразі є забезпечення «стабільності». Стратегія діятиме доти, доки Сполучені Штати не зменшать залежність від китайських рідкісноземельних металів. Крім того, Трамп також не хоче ставити під загрозу свій запланований візит до Пекіна.

Рішення відмовитися від санкцій викликало розчарування серед деяких урядовців США. Критики вважають, що президент жертвує національною безпекою заради торговельних угод.

Крім того, занепокоєння викликає й підготовка до надання компанії Nvidia ліцензій на експорт до Китаю передових чіпів H200. Водночас напередодні жовтневого саміту з Сі Цзіньпіном Трамп розглядав можливість дозволу на продаж ще більш потужних чіпів Blackwell, проте радники переконали його відмовитися від цього кроку.

За даними джерел, останніми тижнями Білий дім посилив координацію політики щодо Китаю. Заступнику глави адміністрації Стівену Міллеру було доручено забезпечити, щоб профільні міністерства утримувалися від заходів, які могли б загрожувати погіршенню відносин.

Доручення з'явилося після інциденту з міністром фінансів Скоттом Бессентом, який висловив здивування через появу внутрішньої записки Білого дому щодо китайської корпорації Alibaba. У документі, що базувався на розсекречених розвідданих, стверджувалося, що техгігант нібито підтримує військові операції Китаю проти США. Сама Alibaba ці звинувачення категорично відкидає.

Офіційно Міністерство фінансів та Білий дім не коментували призупинення санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю. Однак джерело, ознайомлене з позицією адміністрації, заявило, що Трамп залишається прихильником налагодження взаємовигідних торговельних відносин «без шкоди для національної та економічної безпеки».

Нагадаємо, у листопаді Китай оголосив про призупинення дії 24% тарифів на товари зі США. Пекін поставить дію додаткових мит на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.

Раніше Китайська Народна Республіка призупинила дію обмежень на постачання до Сполучених Штатів низки важливих мінералів та матеріалів, які раніше були заборонені до вивезення.