Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років

Моше Асман відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною

Головний рабин України Моше Реувен Асман відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною Ребецин Ханою. Подружжя перебуває у шлюбі вже 39 років та має 40 дітей і онуків. Моше Асман назвав шлюб зі своєю дружиною його «найважливішою інвестицією». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Моше Асмана у Facebook.

«Сьогодні дуже особливий день – сьогодні річниця весілля з моєю коханою дружиною Ребецин Ханою. Ми разом вже понад 39 років і в нас 40 дітей та онуків! Це моє найкраще рішення у житті та важливіша моя інвестиція! Ми одружились у Харкові, ще коли Україна була у лапах радянського совка. Це були тяжкі та похмурі часи. Всі жили у злиднях, у людей нічого не було, ми теж не стали винятком», – написав Моше Асман. Він також поділився у своїх соцмережах світлинами з їхнього з дружиною весілля.

Головний рабин зазначив, що він одружився з Ребецин Ханою у складні часи, проте завдяки цьому вони тепер мають багато дітей та онуків. А за все, що він нині має та усі добрі справи, які він зробив, Моше Асман завдячує своїй дружині. «Бо як написано у нашій святій Торі - Благословення для чоловіка у всіх його справах приходить через правильну дружину поряд!», – додав головний рабин України.

Нагадаємо, як головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана в інтерв'ю «Главкому» . На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена. Рабин Асман провів паралелі між конфліктами та зазначив, що не всякий «мир» веде до справжнього миру.

Також «Главком» зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Асманом за день до атаки Ізраїлю на Іран. Коментуючи пізніше нову фазу ірано-ізраїльської війни, рабин порівняв теперішню ситуацію з намірами біблійного персіянина Амана, який надумав знищити ізраїльтян по всій Персії.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» головний рабин України Моше Асман розповів, що він покликав президента Зеленського на молитву у центральну синагогу.