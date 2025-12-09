Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років
Головний рабин України Моше Асман перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Ребецин Ханою вже 39 років
фото: Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України/Facebook

Моше Асман відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною 

Головний рабин України Моше Реувен Асман відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною Ребецин Ханою. Подружжя перебуває у шлюбі вже 39 років та має 40 дітей і онуків. Моше Асман назвав шлюб зі своєю дружиною його «найважливішою інвестицією». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Моше Асмана у Facebook.

«Сьогодні дуже особливий день – сьогодні річниця весілля з моєю коханою дружиною Ребецин Ханою. Ми разом вже понад 39 років і в нас 40 дітей та онуків! Це моє найкраще рішення у житті та важливіша моя інвестиція! Ми одружились у Харкові, ще коли Україна була у лапах радянського совка. Це були тяжкі та похмурі часи. Всі жили у злиднях, у людей нічого не було, ми теж не стали винятком», – написав Моше Асман. Він також поділився у своїх соцмережах світлинами з їхнього з дружиною весілля.

Головний рабин зазначив, що він одружився з Ребецин Ханою у складні часи, проте завдяки цьому вони тепер мають багато дітей та онуків. А за все, що він нині має та усі добрі справи, які він зробив, Моше Асман завдячує своїй дружині. «Бо як написано у нашій святій Торі - Благословення для чоловіка у всіх його справах приходить через правильну дружину поряд!», – додав головний рабин України.

Нагадаємо, як головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана в інтерв'ю «Главкому» . На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена. Рабин Асман провів паралелі між конфліктами та зазначив, що не всякий «мир» веде до справжнього миру.

Також «Главком» зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Асманом за день до атаки Ізраїлю на Іран. Коментуючи пізніше нову фазу ірано-ізраїльської війни, рабин порівняв теперішню ситуацію з намірами біблійного персіянина Амана, який надумав знищити ізраїльтян по всій Персії.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» головний рабин України Моше Асман розповів, що він покликав президента Зеленського на молитву у центральну синагогу.

Читайте також:

Теги: шлюб річниця весілля Моше Асман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церемонія відбулася в Канберрі
62-річний прем'єр Австралії створив історію, ставши першим, хто одружився на посаді
30 листопада, 02:42
Жінка в Ізраїлі отримала 30 діб тюрми за зрив релігійного розлучення
Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення
14 листопада, 17:20
Покоління Z укладає шлюб швидше заради спільної іпотеки
Навіщо одружуються європейці? Опитування показало, яку вигоду шукають пари
20 листопада, 11:30

Соціум

Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років
Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років
Кронпринцеса Швеції пройшла підготовку в повітряних силах
Кронпринцеса Швеції пройшла підготовку в повітряних силах
Бріжит Макрон обізвала феміністичних активісток та потрапила у гучний скандал – подробиці
Бріжит Макрон обізвала феміністичних активісток та потрапила у гучний скандал – подробиці
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
Під Москвою розбився військовий літак Ан-22
Під Москвою розбився військовий літак Ан-22
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua