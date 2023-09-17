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Розслідувачі виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розслідувачі виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони
Постачання дронів у Росію відбувалося протягом усього 2022 року
фото з відкритих джерел

Більшість компаній також має школи операторів БпЛА, де навчає не лише дітей, а й дорослих

Розслідувачі Molfar виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони та компоненти до них.

«Усього виявлено десять юридичних осіб. Насправді, їх також може бути набагато більше. З тих, що виявлені дев’ять поставляли до РФ дрони IFlight/DJI у 2022-2023», – ідеться у матеріалі.

  • «Еста»;
  • «Ентеп»;
  • «Глобал кей»;
  • «НПО «Группа Аванти»;
  • «Айметро»;
  • «Воздух»;
  • «Летательные беспилотные системы»;
  • «Небесная механика»;
  • «Позитрон» (повʼязана з Євгєнієм Прігожиним).

Більшість цих компаній також має школи операторів БпЛА, де навчає не лише дітей, а й дорослих, які потім відправляються на фронт.

Розслідувачі виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони фото 1

«Згідно з даними платформи 52WMB, постачання дронів у Росію відбувалося протягом усього 2022 року – цими постачаннями займалася компанія «Айметро».

Розслідувачі виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони фото 2

Загалом Iflight (якій належить виробник дронів DJI) здійснили 1 636 торговельних операцій. Останню – 31.10.2022.

З ТОВ «Небесная механіка» було здійснено 1 577 транзакцій.

Також компанія протягом 2022 року продавала дрони та комплектувальні елементи до ТОВ «Хаскел» та приватному підприємцю Міхаілу Малигаєву», – ідеться у розслідуванні.

Раніше повідомлялося, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Також відомо, що Росія збільшує темпи виробництва дронів, адже побоюється, що санкції проти Ірану можуть призупинити постачання безпілотників.

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