Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Американський лідер заявив, що США отримали понад 80 млн барелів нафти
Дональд Трамп заявив, що видобуток нафти в США зріс більш ніж на 600 тис. барелів на день

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали понад 80 млн барелів нафти з Венесуели після повалення диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера перед Конгресом.

«Ми щойно отримали від нашого нового друга і партнера, Венесуели, понад 80 млн барелів нафти. Американське виробництво нафти зросло на понад 600 тис. барелів на день», – заявив американський лідер під час своєї промови про стан справ у країні.

Під час виступу Трамп також заявив, що ціни на бензин у більшості штатів впали до рівня нижче $2,30 за галон (61 цент за літр). Водночас середня ціна по країні станом на вівторок становила $2,95 за галон – це менше, ніж $3,14 роком раніше, але все одно вище, ніж цифра, наведена президентом США.

Сполучені Штати взяли під контроль експорт нафти з Венесуели після військового рейду, в результаті якого в січні було затримано Мадуро, якому в суді Нью-Йорка висунуто звинувачення в наркоторгівлі та інших злочинах.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що у відносинах між США та Венесуелою відбудеться «абсолютно драматичний поворот».

Читайте також:

Теги: Венесуела нафта США Дональд Трамп

