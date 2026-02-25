Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели

Дональд Трамп заявив, що видобуток нафти в США зріс більш ніж на 600 тис. барелів на день

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали понад 80 млн барелів нафти з Венесуели після повалення диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера перед Конгресом.

«Ми щойно отримали від нашого нового друга і партнера, Венесуели, понад 80 млн барелів нафти. Американське виробництво нафти зросло на понад 600 тис. барелів на день», – заявив американський лідер під час своєї промови про стан справ у країні.

Під час виступу Трамп також заявив, що ціни на бензин у більшості штатів впали до рівня нижче $2,30 за галон (61 цент за літр). Водночас середня ціна по країні станом на вівторок становила $2,95 за галон – це менше, ніж $3,14 роком раніше, але все одно вище, ніж цифра, наведена президентом США.

Сполучені Штати взяли під контроль експорт нафти з Венесуели після військового рейду, в результаті якого в січні було затримано Мадуро, якому в суді Нью-Йорка висунуто звинувачення в наркоторгівлі та інших злочинах.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що у відносинах між США та Венесуелою відбудеться «абсолютно драматичний поворот».