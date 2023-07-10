Франція закупить у США ракети Hellfire на понад $200 млн

Франція купить у США протитанкові ракети Hellfire на понад $200 мільйонів

Продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що вплине на політичну та економічну стабільність в Європі

Державний департамент США ухвалив можливість продажу Франції 1515 протитанкових ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання. Про це йдеться в публікації Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

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Зазначається, що уряд Франції звернувся до Штатів з проханням продати їм таких ракет на понад 203 млн доларів США. Тепер Держдеп повідомив про цю операцію Конгрес.

У відомстві зазначили, що такий продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що вплине на політичну та економічну стабільність в Європі.

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AGM-114R2 Hellfire – керована протитанкова ракета класу «повітря – земля», що запускається без прямого візуального контакту з ціллю з гелікоптерів, літаків, безпілотників, а також із наземних транспортних засобів. Скеровується променем лазера або іншими системами.

Раніше повідомлялося, що Польща зробила запит до Державного департаменту США на закупівлю 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотирьох тренувальних ракет M36 Hellfire і отримала схвальний результат.

Нагадаємо, 7 липня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси.

Також Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2.

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До слова, невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня.