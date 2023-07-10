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Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО: деталі
Джо Байден та Реджеп Тайіп Ердоган
фото з відкритих джерел

Лідери домовилися провести особисту зустріч у Вільнюсі, де 11-12 липня пройде саміт НАТО

Президент США Джо Байден в неділю, 9 липня розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, йдеться в повідомленні про телефонну розмову, розміщеному на сайті Білого дому.

«Вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільне зобов’язання продовжувати підтримку України та розглянули зусилля щодо зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Президент Байден також висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію до НАТО», - йдеться в повідомленні Білого дому.

Як пише Hurriyet, два президенти також обговорили постачання винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС.

Лідери домовилися провести особисту зустріч у Вільнюсі, де 11-12 липня пройде саміт НАТО, та детально обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання, йдеться у релізі турецького Управління зв'язку.

Під час спілкування з Байденом Ердоган заявив, що Швеція зробила деякі кроки у правильному напрямку, внісши зміни до антитерористичного законодавства. При цьому, за словами турецького президента, публічні акції прихильників курдських організацій PKK/PYD/YPG, які Анкара називає терористичними, «зводять нанівець вжиті кроки».

Він зазначив, що неправильно пов'язувати запит Туреччини на F-16 із членством Швеції. Водночас Ердоган подякував американському президенту за підтримку запиту Анкари на дані винищувачі.

Ердоган заявив, що Туреччина «принципова і чесна» щодо членства в ЄС, і хоче, щоб на Вільнюському саміті провідні країни Євросоюзу та керівництво ЄС дали чітку заяву про підтримку членства Туреччини.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сьогодні, 9 липня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. 

Нагадаємо, невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. 

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

До слова, комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

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Теги: Туреччина Швеція НАТО саміт Україна Єнс Столтенберг

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