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Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі, і ось чому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі, і ось чому
Відтепер чеки на касах у Франції друкуватимуть тільки на вимогу
фото: euronews

Франція вирішила підтримати екологію, та поступово відмовлятись від паперу

Касири у французьких магазинах тепер роздруковуватимуть чеки лише на прохання покупців. Хоча в ресторанах  вони, як і раніше, будуть обов'язковими. Про це пише Euronews.

 У Франції набула чинності відмова від систематичного роздрукування касових паперових чеків. Цей захід поширюється також на чеки з банкоматів. Місцева влада каже, що таких заходів було вжито заради захисту довкілля.

Однак це рішення викликало  критику з боку тих, хто вважає, що для багатьох французів товарні чеки є інструментом управління родинним бюджетом.

Насправді чеки не зникнуть зовсім: охочі зможуть попросити їх роздрукувати, щоб, наприклад, розвіяти сумніви щодо ціни. А в деяких випадках, наприклад, у ресторанах, готелях, перукарнях тощо – чеки так і залишаться обов'язковими.

Це нововведення набуло чинності 1 серпня. І уже у перший день французькі споживачі зіткнулися із черговим підвищенням регульованих тарифів на електроенергію на 10%. Це підвищення торкнеться як домогосподарств, так і малих підприємств, відбиває прагнення уряду поступово послабити тиск на державний бюджет. 

Нагадаємо, згідно з доктриною, прийнятою Національним судом з прав на притулок (CNDA) у четвер, 20 липня, Франція може надати статус біженця російським солдатам, які відмовилися воювати в Україні. Про це пише видання Le figaro.

Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, базується на європейській директиві та рішенні Суду Європейського Союзу.

CNDA (Французький Національний центр з прав міжнародного права та біженців) посилався на директиву ЄС від 2011 року, згідно з якою особа може отримати статус шукача притулку, якщо загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в умовах конфлікту, де можуть статися воєнні злочини.

Суд ЄС вирішив, що ця директива застосовується і в ситуаціях, коли виконання військової служби само по собі може призвести до вчинення воєнних злочинів, навіть якщо відповідна особа брала б лише опосередковану участь у цьому.

Французький суд урахував, що в Україні російські військові вже скоїли воєнні злочини, а мобілізація в Росії «була особливо широкою».

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Теги: економіка бюджет місцева влада Франція влада

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