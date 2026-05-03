ОПЕК+ готує чергове підвищення видобутку на тлі закриття Ормузької протоки

Наразі світові ринки перебувають у стані очікування

Країни ОПЕК+ планують продовжити стратегію поступового нарощування видобутку нафти. Попри тривалу напруженість у Перській затоці та вихід ОАЕ з альянсу, ключові гравці ринку сигналізують про готовність стабілізувати пропозицію, щойно відновиться безпечне судноплавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел Reuters, сім провідних країн ОПЕК+ досягли попередньої згоди щодо підвищення видобутку приблизно на 188 тис. барелів на день у червні 2026 року. Це стане вже третім щомісячним кроком з нарощування лімітів.

Цей жест експерти називають стратегічним: група прагне продемонструвати ринку готовність миттєво компенсувати дефіцит сировини, як тільки зникнуть геополітичні перешкоди.

Головною перепоною для світового енергоринку залишається закриття Ормузької протоки, спровоковане конфліктом між США та Іраном, що триває з кінця лютого.

Блокада критичного морського шляху фактично паралізувала відвантаження нафти із Саудівської Аравії, Іраку та Кувейту.

Нафтотрейдери зазначають, що будь-яке підвищення квот залишатиметься «паперовим», доки протока закрита. Навіть після її відкриття знадобиться кілька місяців для повного відновлення логістичних ланцюжків.

Ситуація всередині ОПЕК+ ускладнюється внутрішніми трансформаціями. Попри гучне рішення Об'єднаних Арабських Еміратів залишити групу цього тижня, решта учасників продовжує реалізацію раніше затверджених планів.

Сьогодні, 3 травня, Саудівська Аравія, Росія та Ірак зберуться для фіналізації рішення. Саме ця група держав продовжує диктувати стратегію альянсу, попри те, що до нього формально входить 21 країна.

Наразі світові ринки перебувають у стані очікування, оскільки успіх плану ОПЕК+ прямо залежить від дипломатичних зусиль щодо деблокади морських шляхів у регіоні.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном.