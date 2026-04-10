США продовжили послаблення санкцій на російську нафту: що сталося

Вашингтон пішов на такий крок через ризик стрибка цін на тлі війни на Близькому Сході

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зберегти спеціальні винятки, які дозволяють купувати російську нафту в обмежених обсягах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, Міністерство фінансів США планує офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже найближчим часом.

Чинний дозвіл на закупівлю певної кількості російської нафти та нафтопродуктів було запроваджено в середині березня. Його дія мала завершитися 11 квітня, однак у Вашингтоні вирішили не згортати цей механізм.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, ключовим мотивом такого рішення стало прагнення уникнути різкого стрибка цін на енергоносії.

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану на глобальному ринку зросли ризики дефіциту палива. Зокрема, загрози для судноплавства та перебої з поставками можуть обмежити доступ до альтернативних джерел енергії. У таких умовах контроль за цінами на енергоносії став одним із пріоритетів для Білого дому.

До слова, Сполучені Штати зняли санкції з колишнього міністра фінансів Російської Федерації Михайла Задорнова. Виключення Задорнова зі списку не означає перегляду санкційної політики США в цілому. Друге джерело агентства стверджує, що російський бізнесмен домігся виключення зі списку, скориставшись юридичними процедурами. Подробиць безпосередньо щодо справи Задорнова немає.

Раніше міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay.

Нагалаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.