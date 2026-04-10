США продовжили послаблення санкцій на російську нафту: що сталося

Єгор Голівець
Російська нафта знову отримала «зелене світло» від США
Вашингтон пішов на такий крок через ризик стрибка цін на тлі війни на Близькому Сході

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зберегти спеціальні винятки, які дозволяють купувати російську нафту в обмежених обсягах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, Міністерство фінансів США планує офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже найближчим часом.

Чинний дозвіл на закупівлю певної кількості російської нафти та нафтопродуктів було запроваджено в середині березня. Його дія мала завершитися 11 квітня, однак у Вашингтоні вирішили не згортати цей механізм.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, ключовим мотивом такого рішення стало прагнення уникнути різкого стрибка цін на енергоносії.

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану на глобальному ринку зросли ризики дефіциту палива. Зокрема, загрози для судноплавства та перебої з поставками можуть обмежити доступ до альтернативних джерел енергії. У таких умовах контроль за цінами на енергоносії став одним із пріоритетів для Білого дому.

До слова, Сполучені Штати зняли санкції з колишнього міністра фінансів Російської Федерації Михайла Задорнова. Виключення Задорнова зі списку не означає перегляду санкційної політики США в цілому. Друге джерело агентства стверджує, що російський бізнесмен домігся виключення зі списку, скориставшись юридичними процедурами. Подробиць безпосередньо щодо справи Задорнова немає.

Раніше міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay.

Нагалаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму. 

 

 

Читайте також:

Читайте також

Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року
Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга
4 квiтня, 16:04
Програма візиту буде присвячена історичним зв’язкам між Британією та Сполученими Штатами
Букінгемський палац підтвердив візит короля Чарльза до США
31 березня, 17:09
У Швеції звільнили фігурантів санкційної справи проти РФ
Шведи відпустили росіян, підозрюваних у порушенні санкцій: що відомо
27 березня, 18:56
Міністерство війни США раніше перекидало ракети ППО з інших регіонів для посилення захисту своїх баз від іранських атак
Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід – WP
26 березня, 13:00
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі
24 березня, 15:33
Ескалація на Близькому Сході штовхає ціни вгору
У світі продовжують зростати ціни на нафту
23 березня, 09:37
Після важкої хвороби 20 березня 2026 року відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Духовні подвиги Філарета. Український священник, який пішов на перекір світовому православ'ю
22 березня, 11:01
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що ситуація під контролем
Каліфорнія відреагувала на попередження ФБР про атаку Ірану
12 березня, 20:01
Пожежа спалахнула на флагмані флоту США Gerald R. Ford
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія
12 березня, 17:05

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

