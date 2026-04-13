Головна Світ Політика
search button user button menu button

Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху
колаж: glavcom.ua

Американські військові перехоплюватимуть судна, що прямують до Ірану або з нього та сплачують Тегерану мито

Після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього. Зокрема, судно Mombasa B (Ліберія) зараз виконує баластування всередині Перської затоки. Гігантський танкер Agios Fanourios I під прапором Мальти розвернувся біля Оманської затоки та став на якір.

Експерти називають такий крок президента США Дональда Трампа дуже ризикованим, адже блокада вимагає постійної присутності великої кількості військових кораблів. Якщо план спрацює, Іран втратить свій головний інструмент впливу – нафтовий шантаж. Проте фахівці сумніваються у довготривалому успіху. Місія вимагає колосальних ресурсів й самотужки США буде важко тримати блокаду місяцями.

«Трамп хоче швидкого розв'язання проблеми. Реальність така, що цю місію важко виконати самостійно, і вона, ймовірно, нестійка в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – зазначила ексвисокопосадовиця Пентагону Дана Строул.

Танкери часто перевозять нафту для Китаю чи Індії, тому блокада означатиме конфлікт не лише з Іраном. Як кажуть аналітики, Пекін навряд чи спостерігатиме за цим спокійно.

Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху. Але затяжна війна на морі призведе до зворотного ефекту. Ринок готується до найгіршого сценарію і ранішні торги відкрились підвищенням ціни нафти у $102 за барель.

Раніше американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

Теги: Іран США нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua