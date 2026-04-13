Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися

Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху

Американські військові перехоплюватимуть судна, що прямують до Ірану або з нього та сплачують Тегерану мито

Після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього. Зокрема, судно Mombasa B (Ліберія) зараз виконує баластування всередині Перської затоки. Гігантський танкер Agios Fanourios I під прапором Мальти розвернувся біля Оманської затоки та став на якір.

Експерти називають такий крок президента США Дональда Трампа дуже ризикованим, адже блокада вимагає постійної присутності великої кількості військових кораблів. Якщо план спрацює, Іран втратить свій головний інструмент впливу – нафтовий шантаж. Проте фахівці сумніваються у довготривалому успіху. Місія вимагає колосальних ресурсів й самотужки США буде важко тримати блокаду місяцями.

«Трамп хоче швидкого розв'язання проблеми. Реальність така, що цю місію важко виконати самостійно, і вона, ймовірно, нестійка в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – зазначила ексвисокопосадовиця Пентагону Дана Строул.

Танкери часто перевозять нафту для Китаю чи Індії, тому блокада означатиме конфлікт не лише з Іраном. Як кажуть аналітики, Пекін навряд чи спостерігатиме за цим спокійно.

Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху. Але затяжна війна на морі призведе до зворотного ефекту. Ринок готується до найгіршого сценарію і ранішні торги відкрились підвищенням ціни нафти у $102 за барель.

Раніше американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.