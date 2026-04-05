Дрони уразили Кстовський НПЗ у Нижегородській області

Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів на одному з ключових нафтопереробних заводів РФ

У ніч на 5 квітня у Нижегородській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод у Кстово. Над підприємством видно сильне зарево. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За інформацією з місцевих чатів, під час атаки пролунало щонайменше 20 вибухів у районі НПЗ.

Очевидці також повідомляють про масштабну пожежу – небо над заводом освітлює яскраве полум’я, яке видно на значній відстані.

Йдеться про підприємство «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – один із найбільших і найстаріших нафтопереробних заводів Росії. За відкритими даними, його потужність сягає до 17 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із ключових у галузі.

Завод виробляє широкий спектр продукції, зокрема автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут і нафтохімічну сировину.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.