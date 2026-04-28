Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК: названо дату

Вихід Абу-Дабі з Організації країн – експортерів нафти є великою перемогою для президента США Дональда Трампа

Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, вихід ОАЕ може спричинити хаос і послабити організацію. ОПЕК зазвичай прагнула демонструвати єдність, попри внутрішні розбіжності з низки питань – від геополітики до квот на видобуток.

Цей крок був зроблений після того, як ОАЕ були розкритиковані іншими арабськими державами за те, що Емірати не зробили достатньо для захисту країни від численних іранських атак під час війни. Офіційна дата припинення членства ОАЕ в ОПЕК призначена на 1 травня.

Організація країн – експортерів нафти була створена у 1960 році для координації нафтової політики держав-учасниць і підтримання стабільності цін на ринку. Наразі до організації входять 12 країн, серед яких Алжир, Ірак, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія та інші. Об’єднання забезпечує близько 30–35% світового видобутку нафти, водночас контролюючи приблизно 80% підтверджених запасів у світі.

Журналісти наголошують, що вихід ОАЕ з ОПЕК є великою перемогою для президента США Дональда Трампа, який звинуватив організацію в тому, що вона «обдирає решту світу», штучно завищуючи ціни на нафту.

Можливими наслідками виходу ОАЕ з ОПЕК є те, що країна більше не буде зобов’язана дотримуватися квот на видобуток нафти й зможе збільшувати його на власний розсуд. Водночас ОПЕК та ОПЕК+ втратять контроль над частиною світових запасів нафти і не зможуть регулювати рівень видобутку в ОАЕ. Крім того, ціни на нафту можуть зрости через невизначеність і зниження координації між країнами-експортерами.

ОПЕК+ – це розширений формат міжнародної організації ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти), до якої з кінця 2016 року приєдналися інші великі виробники, зокрема Росія, для регулювання світових цін та обсягів видобутку нафти.

Нагадаємо, світові ціни на нафту зросли, бо ринки не побачили реального прогресу у переговорах між США та Іраном. Ціна нафти Brent піднялася до $109,64 за барель. Це приблизно на 1% більше, ніж раніше. Американська нафта WTI також подорожчала – до $97,64 за барель. Експерти пояснюють це просто: ринки очікували, що ситуація між США та Іраном заспокоїться, але цього не сталося.