Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні

Київ долучився до переговорів 30 країн і запропонував власний досвід морських операцій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила військових до Лондона для участі в обговоренні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами передає «Главком».

За словами глави держави, ініціаторами відповідних консультацій виступили Велика Британія та Франція, які організували міжнародну зустріч за участі десятків країн.

«Україна була запрошена, я з потягу включався онлайн. ми проговорили питання щодо блокування Ормузької протоки, викликів, пов'язаних з війною на Близькому Сході», – зазначив Зеленський.

Президент підтвердив, що українська сторона вже має практичний досвід роботи в регіоні.

«Україна, ви знаєте прекрасно, що відправляла свої групи з відповідною експертизою. Країни Близького Сходу дуже задоволена, подякувала нам. З кількома країнами ми відповідні документи підписали щодо Drone Deal. І з кількома країнами ведемо перемовини. Найближчим часом у нас будуть, я впевнений, досягнуті також домовленості», – додав президент.

Йдеться, зокрема, про розвиток співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу та військових технологій. Окремо президент уточнив, що Україна вже направила своїх представників на наступний етап консультацій.

«Україна, Британія, Франція попросили… ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Ну і подивимось, що буде після цієї зустрічі», – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова ділитися насамперед практичною експертизою. «Ми говоримо про експертизу, це той мінімум, який Україна може дати. Чому? Тому що ми, ви це знаєте, мали великі, серйозні дуже виклики на Чорному морі», – пояснив він.

Нагадаємо, що Україна може приєднатися до міжнародної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці та розглядає можливість використання власних кораблів у майбутній операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

За інформацією видання, чотири українських мінних тральщики, які наразі перебувають у Портсмут, можуть бути залучені до потенційної британсько-французької операції із забезпечення безпеки судноплавства.