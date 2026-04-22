Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправила військових до Лондона
фото з відкртих джерел

Київ долучився до переговорів 30 країн і запропонував власний досвід морських операцій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила військових до Лондона для участі в обговоренні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами передає «Главком».

За словами глави держави, ініціаторами відповідних консультацій виступили Велика Британія та Франція, які організували міжнародну зустріч за участі десятків країн.

«Україна була запрошена, я з потягу включався онлайн. ми проговорили питання щодо блокування Ормузької протоки, викликів, пов'язаних з війною на Близькому Сході», – зазначив Зеленський.

Президент підтвердив, що українська сторона вже має практичний досвід роботи в регіоні.

«Україна, ви знаєте прекрасно, що відправляла свої групи з відповідною експертизою. Країни Близького Сходу дуже задоволена, подякувала нам. З кількома країнами ми відповідні документи підписали щодо Drone Deal. І з кількома країнами ведемо перемовини. Найближчим часом у нас будуть, я впевнений, досягнуті також домовленості», – додав президент.

Йдеться, зокрема, про розвиток співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу та військових технологій. Окремо президент уточнив, що Україна вже направила своїх представників на наступний етап консультацій.

«Україна, Британія, Франція попросили… ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Ну і подивимось, що буде після цієї зустрічі», – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова ділитися насамперед практичною експертизою. «Ми говоримо про експертизу, це той мінімум, який Україна може дати. Чому? Тому що ми, ви це знаєте, мали великі, серйозні дуже виклики на Чорному морі», – пояснив він.

Нагадаємо, що Україна може приєднатися до міжнародної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці та розглядає можливість використання власних кораблів у майбутній операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

За інформацією видання, чотири українських мінних тральщики, які наразі перебувають у Портсмут, можуть бути залучені до потенційної британсько-французької операції із забезпечення безпеки судноплавства.

Донбас перейменують в «Донніленд»? Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ
Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні
Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
Фіцо відмовився від участі у параді в Москві до 9 травня
Росія через брак літаків в експлуатацію повертає зношену техніку – розвідка
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

