«Це для вас буде пекло». Іран різко відповів на погрози Трампа

Іванна Гончар
Іран відповів на ультиматум Трампа
Іран різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих наслідків у разі невідкриття Ормузької протоки. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Речник вищого оперативного командування Ірану у коментарі державним ЗМІ заявив, що у випадку подальшої ескалації «весь регіон перетвориться для вас на пекло». У Тегерані також наголосили, що спроби тиску на Ісламську Республіку можуть обернутися серйозними наслідками для США.

«Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетвориться на болото, в якому ви потонете», – заявив представник іранського військового командування.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Теги: Дональд Трамп погрози Іран нафта

