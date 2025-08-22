Головна Світ Соціум
Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено
Сійярто зробив заяву про удар по трубопроводу «Дружба»
фото: Szijjártó Péter/Facebook

Сійярто звинуватив у «нападі на енергетичну безпеку» Угорщини

Після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає «Главком».

«Вночі ми отримали повідомлення, що втретє за короткий час стався напад на нафтопровід «Дружба» на російсько-білоруському кордоні. Постачання нафти до Угорщини знову зупинилося! Це черговий напад на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну», – йдеться у дописі.

Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено фото 1

Петер Сійярто додав: «Ми й надалі всіма силами підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення миру, і захищатимемо національні інтереси!».

Нагадаємо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

