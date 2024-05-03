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Колишній соратник Путіна знайшов нову роботу в Ізраїлі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній соратник Путіна знайшов нову роботу в Ізраїлі
Чубайс взявся за науку у Ізраїлі
фото із відкритих джерел

Анатолій Чубайс вирішив співпрацювати із Тель-Авівським університетом

Колишній глава «Роснано» Анатолій Чубайс став співорганізатором Центру російських досліджень (CRS) на факультеті соціальних наук Тель-Авівського університету, йдеться в офіційній заяві освітньої установи. CRS займатиметься новою історією Росії, випливає з повідомлення установи.

«CRS має намір зайнятися новітньою історією Росії – економічною, політичною, соціальною та культурною. Період, який цікавить CRS: з 1991 року, коли відбувся розпад СРСР і Росія постала як окрема держава, до наших днів», – зазначили представники університету.

Чубайса вказано організатором групи спонсорів у рамках проєкту. У центрі планують комплексно вивчати можливе майбутнє РФ, враховуючи аналіз подій нещодавнього минулого.

У публікації йдеться, що задеклароване завдання CRS – підійти до можливості «розуміння Росії» в її новому вигляді в суто академічному сенсі. У цій моделі «культурна» складова не суперечитиме «політичній», а соціальний розвиток – економічній. CRS припускає, що це єдиний спосіб достовірно говорити про те, що може, а що не може статися з Росією в осяжному майбутньому, оскільки, принаймні з 2012-2014 років, прогнози про те, що станеться в Москві навіть наступного року, як правило, виявляються поганими.

Передбачається, що протягом п'яти років до ініціативи CRS, приєднаються інші дослідники з Ізраїлю, Росії та інших країн – автори початкової доповіді натякають, що представники інших соціальних наук, наприклад міжнародних відносин, також можуть бути залученими.

Нагадаємо, колишній поплічник Путіна Анатолій Чубайс, який на початку війни втік з Росії переховується у Ізраїлі, і навіть роздавав допомогу постраждалим внаслідок нападу палестинського руху ХАМАС. Російський диктатор Володимир Путін, висловлюючись про колишнього главу «Роснано» Анатолія Чубайса, підтвердив, що «він втік». 

Наприкінці березня 2022 року стало відомо, що Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Ймовірна причина від'їзду – Чубайс висловив незгоду із вторгненням Росії в Україну. Крім того, він прогнозував удар по економіці Росії у зв'язку з переорієнтацією енергетичного ринку на відновлювані джерела. Чубайса тоді називали найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

До слова, Анатолій Чубайс засудив вторгнення РФ до України. У липні минулого року у Чубайса діагностували рідкісне аутоімунне захворювання, яке провокується низкою інфекцій та деякими медпрепаратами і він навіть перебував у реанімації.  Італійські лікарі не мають сумнівів у тому, що вони правильно поставили діагноз пацієнтові: синдром Гійєна-Барре. Це рідкісний імунний розлад, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

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Теги: політичний притулок диктатор притулок ХАМАС Telegram держава бізнес путін росія діагноз

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