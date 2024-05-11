У Білгородській та Курській областях лунали вибухи

Губернатор заявив, що в Білгородському районі пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь

Росіяни заявили про нібито атаку безпілотників

У ніч на 11 травня у Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Повідомляється про нібито атаку безпілотників, пишуть місцеві пабліки.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у Курській області перехопили два безпілотники. Один із них упав поряд з господарською спорудою та пошкодив скло житлових будинків.

Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що спрацювала ППО і нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.

За його словами, у Білгороді постраждали вісім жителів, а в Білгородському районі пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь.

Губернатор також повідомив, що в Білгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.

Крім того було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа. Мешканці в мережі повідомляють про удар по нафтопереробному заводу в Ровеньках.