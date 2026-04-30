Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора

Кошти вже схвалені Конгресом і спрямовані на посилення європейського оборонного потенціалу

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон вивільнив $400 млн фінансування для України, які раніше були схвалені Конгресом. Про це пише Bloomberg, передає «Главком».

«Фінансування було виділено на нарощування європейського потенціалу, і станом на вчора його було вивільнено», – сказав він під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

За словами виконувача обов’язків контролера Пентагону Джулса Херста, кошти поки не законтрактовані, а їх використання залежатиме від того, яке озброєння вирішить закупити Україна.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл різко розкритикував Пентагон за затримку вже затвердженої допомоги Україні. У своїй авторській колонці для The Washington Post він заявив, що йдеться про 400 млн доларів, які Конгрес схвалив кілька місяців тому, але які досі не використовуються.

За словами Макконнелла, ці кошти були виділені на безпекову підтримку України на 2026 рік і мали широку підтримку серед законодавців.

Він пов'язав ситуацію з політикою окремих посадовців Пентагону, зокрема заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. За словами Макконнелла, той раніше виступав за скорочення підтримки України та союзників по НАТО.