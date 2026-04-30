Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора
Пентагон підтвердив виділення Україні $400 млн після затримки
Кошти вже схвалені Конгресом і спрямовані на посилення європейського оборонного потенціалу

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон вивільнив $400 млн фінансування для України, які раніше були схвалені Конгресом. Про це пише Bloomberg, передає «Главком».

«Фінансування було виділено на нарощування європейського потенціалу, і станом на вчора його було вивільнено», – сказав він під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

За словами виконувача обов’язків контролера Пентагону Джулса Херста, кошти поки не законтрактовані, а їх використання залежатиме від того, яке озброєння вирішить закупити Україна.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл різко розкритикував Пентагон за затримку вже затвердженої допомоги Україні. У своїй авторській колонці для The Washington Post він заявив, що йдеться про 400 млн доларів, які Конгрес схвалив кілька місяців тому, але які досі не використовуються.

За словами Макконнелла, ці кошти були виділені на безпекову підтримку України на 2026 рік і мали широку підтримку серед законодавців. 

Він пов'язав ситуацію з політикою окремих посадовців Пентагону, зокрема заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. За словами Макконнелла, той раніше виступав за скорочення підтримки України та союзників по НАТО.

Читайте також:

Читайте також

Зеленський підкреслив, що обсяги виробництва роботизованих комплексів повинні бути значно збільшені
Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
27 квiтня, 20:01
Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
17 квiтня, 00:31
Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
4 квiтня, 16:35
Касові видатки становили майже 10,3 млрд грн
Уряд використав майже весь резервний фонд на 2026 рік: Мінфін пояснив, на що пішли гроші
3 квiтня, 15:53
Кремль готується до війни у режимі економічної кризи: що стоїть за стратегією
Росія входить у режим економічної кризи
3 квiтня, 13:57
Пентагон попередив Трампа про вичерпання цілей США для ударів в Ірані
США зіткнулися з браком цілей в Ірані. Трамп наполіг воювати далі
3 квiтня, 09:26
Трамп заявив, що США не мали втручатися у війну в Україні
Трамп назвав війну в Україні помилкою політики США: подробиці
2 квiтня, 08:52
Раніше американський лідер попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники не братимуть участі в забезпеченні безпеки Ормузької протоки
Трамп погрожував зупинити поставки зброї Україні через відмову Європи допомогти з Іраном – FT
1 квiтня, 21:35
Каллас наголосила, що досі існують певні перешкоди для надання Україні кредиту у 90 млрд євро
«Гарних новин немає». Глава дипломатії ЄС зробила заяву про кредит для України
31 березня, 16:04

Нафта по $140? Спікер парламенту Ірану зробив невтішну заяву
Нафта по $140? Спікер парламенту Ірану зробив невтішну заяву
Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора
Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора
Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року
Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року
Скільки грошей США витратили на війну з Іраном: дані Пентагону
Скільки грошей США витратили на війну з Іраном: дані Пентагону
США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 02:37
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

