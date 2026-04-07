Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: заява глави Мінсоцполітики

glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами міністра, у бюджеті достатньо коштів для соціальних виплат
Держбюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування на соціальний захист населення

У державному бюджеті достатньо коштів для здійснення соціальних виплат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна в ефірі телемарафону.

«Хочу сказати, що по всіх соціальних виплатах кошти забюджетовані. Бюджет сформований як в Пенсійному фонді, так і в Міністерстві соціальної політики. Я хочу запевнити всіх, що коштів для таких виплат у нас достатньо», – розповів він.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

На початку лютого Кабінет міністрів схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1 263,3 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запроваджено новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн є одноразовим платежем, і ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

Як повідомлялося, уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги в пунктах евакуації ВПО. Вона покриватиме вартість комуналки, а також витрат на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

До слова, з 1 квітня стартували виплати 1500 грн в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Виплати отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.

Кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через «Укрпошту». Додаткових заяв чи звернень не потрібно.

Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п'ять областей: де ситуація найгірша
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

