Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: заява глави Мінсоцполітики

За словами міністра, у бюджеті достатньо коштів для соціальних виплат

Держбюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування на соціальний захист населення

У державному бюджеті достатньо коштів для здійснення соціальних виплат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна в ефірі телемарафону.

«Хочу сказати, що по всіх соціальних виплатах кошти забюджетовані. Бюджет сформований як в Пенсійному фонді, так і в Міністерстві соціальної політики. Я хочу запевнити всіх, що коштів для таких виплат у нас достатньо», – розповів він.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

На початку лютого Кабінет міністрів схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1 263,3 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запроваджено новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн є одноразовим платежем, і ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

Як повідомлялося, уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги в пунктах евакуації ВПО. Вона покриватиме вартість комуналки, а також витрат на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

До слова, з 1 квітня стартували виплати 1500 грн в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Виплати отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.

Кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через «Укрпошту». Додаткових заяв чи звернень не потрібно.