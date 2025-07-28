Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази

Рішення Комісії пов'язане зі складною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази, незважаючи на оголошену Ізраїлем щоденну гуманітарну паузу в бойових діях

Єврокомісія запропонувала обмеження для Ізраїлю в програмі «Горизонт Європа» через Газу

Європейська Комісія сьогодні запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у флагманській програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Цей крок є реакцією на перегляд статті 2 Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, яка передбачає дотримання зобов'язань щодо співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Єврокомісії.

Призупинення, зокрема, стосується участі ізраїльських організацій у заходах, що фінансуються в рамках Акселератора Європейської ради інновацій (EIC). Цей акселератор орієнтований на стартапи та малий бізнес, що розробляють інновації та нові технології з потенційним подвійним використанням, такі як кібербезпека, дрони та штучний інтелект.

Рішення Комісії пов'язане зі складною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази, незважаючи на оголошену Ізраїлем щоденну гуманітарну паузу в бойових діях та виконання деяких зобов'язань щодо гуманітарної допомоги та доступу.

Запропоноване призупинення є цілеспрямованим та зворотним заходом. Воно не впливає на участь ізраїльських університетів та дослідників у спільних проєктах та дослідницькій діяльності в рамках основної програми «Горизонт Європа».

Щоб пропозицію Єврокомісії було прийнято, вона має отримати підтримку кваліфікованої більшості в Раді Європейського Союзу.

Програма «Горизонт Європа» є ключовою ініціативою ЄС для стимулювання економічного зростання, створення робочих місць та покращення життя громадян. Європейський Союз та Ізраїль мають давнє партнерство у сфері науково-технічної співпраці, правовою основою якої є Угода про асоціацію, підписана у 1995 році та чинна з 2000 року. Ця угода забезпечує регулярний діалог з наукових, технологічних, культурних, аудіовізуальних та соціальних питань.

У 2021 році Ізраїль приєднався до програми «Горизонт Європа» як асоційована країна, що дозволило його дослідникам та організаціям брати участь на рівних умовах з державами-членами ЄС. Ізраїль також робить фінансовий внесок у свою участь у програмі.

Нагадаємо, Ізраїльські військові в неділю рано вранці оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. Цей крок Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву.