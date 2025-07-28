Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази
Рішення Комісії пов'язане зі складною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази, незважаючи на оголошену Ізраїлем щоденну гуманітарну паузу в бойових діях
фото: Reuters

Єврокомісія запропонувала обмеження для Ізраїлю в програмі «Горизонт Європа» через Газу

Європейська Комісія сьогодні запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у флагманській програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Цей крок є реакцією на перегляд статті 2 Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, яка передбачає дотримання зобов'язань щодо співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Єврокомісії.

Призупинення, зокрема, стосується участі ізраїльських організацій у заходах, що фінансуються в рамках Акселератора Європейської ради інновацій (EIC). Цей акселератор орієнтований на стартапи та малий бізнес, що розробляють інновації та нові технології з потенційним подвійним використанням, такі як кібербезпека, дрони та штучний інтелект.

Рішення Комісії пов'язане зі складною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази, незважаючи на оголошену Ізраїлем щоденну гуманітарну паузу в бойових діях та виконання деяких зобов'язань щодо гуманітарної допомоги та доступу.

Запропоноване призупинення є цілеспрямованим та зворотним заходом. Воно не впливає на участь ізраїльських університетів та дослідників у спільних проєктах та дослідницькій діяльності в рамках основної програми «Горизонт Європа».

Щоб пропозицію Єврокомісії було прийнято, вона має отримати підтримку кваліфікованої більшості в Раді Європейського Союзу.

Програма «Горизонт Європа» є ключовою ініціативою ЄС для стимулювання економічного зростання, створення робочих місць та покращення життя громадян. Європейський Союз та Ізраїль мають давнє партнерство у сфері науково-технічної співпраці, правовою основою якої є Угода про асоціацію, підписана у 1995 році та чинна з 2000 року. Ця угода забезпечує регулярний діалог з наукових, технологічних, культурних, аудіовізуальних та соціальних питань.

У 2021 році Ізраїль приєднався до програми «Горизонт Європа» як асоційована країна, що дозволило його дослідникам та організаціям брати участь на рівних умовах з державами-членами ЄС. Ізраїль також робить фінансовий внесок у свою участь у програмі.

Нагадаємо, Ізраїльські військові в неділю рано вранці оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. Цей крок Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль Єврокомісія сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У найближчому оточенні Трампа формується переконання, що Нетаньягу поводиться імпульсивно й деструктивно
Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим
21 липня, 01:53
Стан Нетаньягу оцінюють як добрий, але протягом трьох днів він працюватиме з дому
Нетаньягу попросив перенести суд у своїй справі про корупцію через несподівану причину
20 липня, 21:58
Фіцо: Єврокомісія, подавши цю пропозицію, фактично проігнорувала політичний мандат, затверджений Європейською Радою
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
17 липня, 04:16
Стартова точка гнучкого порогу становитиме трохи більше ніж $45 за барель
Єврокомісія розробляє нову систему обмеження цін на російську нафту – Reuters
11 липня, 16:07
Трамп закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню
Стало відомо, коли Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі
7 липня, 00:29
За словами посла, Єрусалим передасть системи водопостачання, які забезпечать питною водою десятки тисяч людей
Ізраїль оголосив про нову допомогу Україні після масованого обстрілу
4 липня, 11:28
СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом
Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України, але уряд має надіслати офіційний запит – Tagesspiegel
4 липня, 11:24
Зорян Кісь має багаторічного партнера Тимура Левчука (на фото зліва)
Суд Києва визнав фактичний шлюб двох чоловіків: дипломат намагався поїхати за кордон з партнером
3 липня, 15:22
Озброєння має допомогти Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам
США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн
1 липня, 10:12

Політика

Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази
Єврокомісія знайшла як покарати Ізраїль за ситуацію в секторі Гази
Медведєв погрожує Трампу війною
Медведєв погрожує Трампу війною
США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: деталі від Bloomberg
США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: деталі від Bloomberg
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
16K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
7788
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4447
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2431
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua