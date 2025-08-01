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ХАМАС відмовляється від переговорів з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ХАМАС відмовляється від переговорів з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі
ХАМАС хоче покращення гуманітарної ситуації в Газі
фото з відкритих джерел

Через глухий кут, який стався в переговорах між Ізраїлем та ХАМАС, на Близький Схід прибув спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф

ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає «Главком».

Тим часом, як інформують ЗМІ, на Близький Схід уже прибув спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Це сталося на тлі фактичного глухого кута в переговорах між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Через небажання ХАМАС йти на поступки, Ізраїль і США погодилися змінити переговорний формат. Як зазначило джерело видання після зустрічі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу зі Стівом Віткоффом, новий підхід має включати звільнення всіх заручників, роззброєння бойовиків ХАМАС і демілітаризацію Гази.

Крім того, Ізраїль та Сполучені Штати домовилися працювати над збільшенням обсягів гуманітарної допомоги для Сектора Газа, одночасно продовжуючи військові операції в регіоні. Очікується, що Віткофф і Нетаньягу також обговорювали теми припинення вогню, звільнення заручників та іранське питання.

Теги: Ізраїль сектор Гази ХАМАС Стів Віткофф

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Соціум

ХАМАС відмовляється від переговорів з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі
ХАМАС відмовляється від переговорів з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі
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